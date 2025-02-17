Президент поздравил биатлониста Смольского с победами на Кубке сильнейших

В Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» проходит Кубок сильнейших спортсменов по биатлону. Накануне там завершился мужской пасьют на 12,5 километров. По итогам гонки блистательную победу одержал Антон Смольский, который очередной раз порадовал белорусских болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении всей гонки он лидировал и пересек финишную черту первым с флагом страны. Итоговое время чемпиона – 30 минут 27 секунд. С первыми уверенными победами на этом турнире члена национальной команды по биатлону Антона Смольского поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Желаю тебе и всей команде так же ярко выступить в остальных гонках перед родными болельщиками в Раубичах. Здоровья, удачи и новых успехов!

В рамках Кубка на 18 февраля запланированы индивидуальные гонки, в четверг пройдет сингл-микст, в субботу – смешанная эстафета, а 23 февраля состоятся масс-старты.