Президент Франции спел со сборной «Марсельезу», а хорватов на родине встречали полмиллиона болельщиков

Новости мира. Вся Франция поздравляет своих футболистов с победой на чемпионате мира. С кубком трехцветные проехали по центральным улицам Парижа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости мира. Вся Франция поздравляет своих футболистов с победой на чемпионате мира. С кубком трехцветные проехали по центральным улицам Парижа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сразу после команда отправилась на прием в резиденцию президента – Елисейский дворец. Там их с победой поздравил президент Франции Эммануэль Макрон. К слову, вместе с командой политик исполнил легендарную «Марсельезу».
Другой финалист чемпионата мира – сборная Хорватии – тоже принимала поздравления. Несмотря на то, что «шашечные» не сумели обыграть французов в финальном матче, в Загребе все равно гордятся своими футболистами. Поздравить команду вышло порядка полумиллиона болельщиков – это почти 70 % населения всего Загреба.
Напоминаем: хорваты впервые в своей истории вышли в финал чемпионата мира, где со счетом 2:4 проиграли французам.