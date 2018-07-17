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Президент Франции спел со сборной «Марсельезу», а хорватов на родине встречали полмиллиона болельщиков

17 июля 2018 23:23
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Новости мира. Вся Франция поздравляет своих футболистов с победой на чемпионате мира. С кубком трехцветные проехали по центральным улицам Парижа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Президент Франции спел со сборной «Марсельезу», а хорватов на родине встречали полмиллиона болельщиков-1

Сразу после команда отправилась на прием в резиденцию президента – Елисейский дворец. Там их с победой поздравил президент Франции Эммануэль Макрон. К слову, вместе с командой политик исполнил легендарную «Марсельезу».

Президент Франции спел со сборной «Марсельезу», а хорватов на родине встречали полмиллиона болельщиков-4

Другой финалист чемпионата мира – сборная Хорватии – тоже принимала поздравления. Несмотря на то, что «шашечные» не сумели обыграть французов в финальном матче, в Загребе все равно гордятся своими футболистами. Поздравить команду вышло порядка полумиллиона болельщиков – это почти 70 % населения всего Загреба.

Президент Франции спел со сборной «Марсельезу», а хорватов на родине встречали полмиллиона болельщиков-7

Напоминаем: хорваты впервые в своей истории вышли в финал чемпионата мира, где со счетом 2:4 проиграли французам.

# Чемпионат мира по футболу # Эммануэль Макрон

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