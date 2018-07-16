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Обновлённый рейтинг WTА: кто из белорусских теннисисток лучший?

16 июля 2018 19:23
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Новости Беларуси. Обновлен рейтинг-лист Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшей из белорусок в этом списке стала – Арина Соболенко. Наша представительница занимает 34-е место. Поднялась сразу на девять ступенек Александра Саснович. Она расположилась на 41-й строчке.

Напомним, что наша соотечественница дошла до 4-го круга Уимблдона. В ТОП-100 еще одна белоруска – Вера Лапко. У нее 72-я позиция. А вот финалистка в смешанном разряде Виктория Азаренко в «одиночке» утратила несколько мест. Белоруска теперь занимает только 108-е место.

# Теннис # Фотофакт

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