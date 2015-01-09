Президент Европейской легкоатлетической ассоциации: Беларусь может принимать соревнования мирового уровня

Новости Беларуси. Беларусь может принимать соревнования мирового уровня. Это подтвердил глава Европейской легкоатлетической ассоциации Хансйорг Вирц на встрече с Александром Лукашенко. Речь идет о возможности проведения в нашей стране в 2019 году зимнего чемпионата Европы в помещении.

Президент Беларуси выразил готовность создать условия для организации в нашей стране международного первенства по легкой атлетике.

Карине 16, и все ее мысли о спорте. Именитые тренеры уже пророчат спортсменке большое будущее. Тем более все условия для высоких достижений у нее есть.

Карина Короленко, воспитанница Гомельского областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике:

Рекордов своих жду, целей, которые поставлены.

Легкая атлетика в Беларуси стала развиваться еще 100 лет назад. Тогда в Гомеле кружок любителей спорта провел первые соревнования по бегу, прыжкам и метанию. В начале XX века один из районов города над Сожем даже носил название «Забег».

Сегодня этот вид спорта широко представлен практически во всех школах нашей страны, даже на обычных уроках физкультуры. А вот спортсменов высокого класса готовят в специализированных центрах.

Александр Асташонок, директор Гомельского областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике:

У нас пять участников Олимпийских игр, среди которых – Кравченко Андрей (занял второе место в десятиборье).

Более десятка призовых мест на турнирах мирового и европейского уровня. А на Олимпийских играх в Пекине он взял «серебро». Все медали легкоатлет Андрей Кравченко привозил издалека. А так хочется, признался олимпиец, взойти на пьедестал под аплодисменты родных и близких.

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпийских игр:

Если бы чемпионат Европы проходил в Беларуси, то для меня это было бы большой честью выступать за родную страну, и чтобы люди, которые меня знают, пришли и посмотрели на меня вживую.

Хансйорг Вирц, так же как и эти мальчишки, в свое время покорял дистанции. Рекордсмен Швейцарии по бегу еще 1969 году брал Олимп в Афинах, участвовал в Олимпийских играх в Мюнхене. И в эти дни глава Европейской легкоатлетической ассоциации в Минске. Оценивает возможность провести у нас зимний чемпионат Европы в помещениях в 2019 году.

Перспективы развития легкой атлетики обсуждали 9 января на встрече у президента Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хочу вас заверить: если у вас будет интерес к Беларуси в связи с проведением здесь различных встреч, конференций, международных соревнований, вы можете на нас всегда рассчитывать. Спасибо вам за поддержку нашей Федерации легкой атлетики, спасибо за подготовку тренеров, за участие в подготовке, за передачу методик подготовки. Вы знаете, что мы недавно избрали нового председателя Федерации. Это связано с тем, что мы хотим уделить серьезнейшее внимание развитию легкой атлетики в нашей стране.

Если у вас будет желание и возможность привезти в Беларусь международные соревнования, вплоть до чемпионата мира по легкой атлетике, мы создадим для этого все условия. Мы умеем это делать, и недавний чемпионат мира по хоккею это показал. Он стал лучшим в истории чемпионатов мира. Поэтому можете надеяться, что и легкоатлетический форум, который здесь, возможно, состоится, будет лучшим в мире и запомнится надолго нашей спортивной общественности.

Хансйорг Вирц, президент Европейской легкоатлетической ассоциации (Швейцария):

Прежде всего позвольте поздравить с прекрасными результатами, которых достигли белорусские спортсмены в Цюрихе.

Я готов согласиться с вашими словами, что Беларусь может принимать у себя спортивные мероприятия мирового масштаба. Подтверждение тому – недавний чемпионат мира по хоккею. Сейчас мы уже считаем своим долгом принять ваше предложение для проведения подобного рода мероприятий.

Четверть века назад Белорусская федерация легкой атлетики вошла в состав Международной ассоциации и стала членом Европейской легкоатлетической семьи (именно так ее называют между собой спортсмены). Там полсотни стран.

А уже в 1996 году белорусская команда по этому виду спорта участвовала в Олимпийских играх в Атланте. С тех пор в копилке Беларуси по легкой атлетике почти два десятка олимпийских медалей. По количеству завоеванных наград на чемпионатах мира нашими атлетами Беларусь занимает 12 строчку среди 212 государств.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Дано поручение привести в порядок всю инфраструктуру, посмотреть, какие есть вопросы, на которые надо обратить внимание.

Для меня большим открытием после сегодняшней встречи было то, что президент занимался легкой атлетикой. Очень успешно бегал спринт и толкал ядро, когда служил в армии. Те результаты, которые озвучил президент, конечно, впечатлили.

Гимн Беларуси в честь победы Марины Арзамасовой звучал на чемпионате Европы по легкой атлетике в 2014 году. Белоруска в беге на 800 метров показала лучший результат.

Сейчас готовится к предстоящим стартам на новом манеже. Проведение в Беларуси международных соревнований расценивает как хороший стимул для спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Арзамасова, чемпионка Европы:

Думаю, это будет хорошая поддержка для спортсменов и для тренеров, будут новые возможности для подготовки и реализаций соревновательных.

Полсотни стадионов и легкоатлетических манежей по всей стране могут претендовать на проведение неофициальных международных соревнований.

А вот недавно возведенные арены могут стать основными площадками на время проведения зимнего чемпионата Европы в помещениях в 2019 году. Беларусь пока претендент среди полусотни стран.

Хансйорг Вирц, президент Европейской легкоатлетической ассоциации (Швейцария):

Хочу отметить хороший уровень белорусских спортивных объектов, их готовность принимать соревнования международного уровня. Мы обсудили с Александром Лукашенко модернизацию стадиона «Динамо». Он в центре Минска, и меня заверили, что в ближайшие годы этот стадион будет готов к большим стартам. В целом у вас вся инфраструктура есть для проведения чемпионатов Европы, только ее надо немного скорректировать под особенности легкой атлетики. Мне приятно, что президент Беларуси поддерживает это.

Гость отметил большой зрительский интерес к спорту в Беларуси. А главе государства от Европейской легкоатлетической ассоциации передали вот этот символ. Дословный перевод с английского: «В знак признания вашей неоценимой поддержки».