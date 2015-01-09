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Президент Европейской легкоатлетической ассоциации оценили возможности Беларуси для проведения зимнего ЧЕ

09 января 2015 08:30
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Новости Беларуси. Лёгкая атлетика — базовый  спорт для развития общества, считает президент Европейской  ассоциации этого вида спорта Хансёрг Вирц. С одной стороны,  это праздник, а с другой — укрепление здоровья нации.

На встрече со спортивными функционерами нашей страны в  Национальном олимпийском комитете гость отметил стремительное развитие лёгкой атлетики в Беларуси и уникальную спортивную инфраструктуру, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Хансерг Вирц, президент Европейской  легкоатлетической ассоциации:
Я был в Минске шесть лет назад. Должен отметить, что вы сделали огромный шаг в будущее. Стадион «Динамо», который сейчас на реконструкции, очень меня впечатлил. Мы не сомневаемся, что Беларусь справится с проведением топового турнира. Однако наличие уникальных и многофункциональных спортивных объектов недостаточно. У вас должна быть целая команда из таких, как Вадим Девятовский.  Мы здесь, чтобы помочь вам в организации и подготовке. Заявку мы приняли, но помимо Беларуси на европейский форум претендуют и другие страны, ведь в нашей ассоциации 50 национальных федераций.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской ассоциации легкой атлетики: 
Детский спорт - это приоритет, юниоры, юноши - это хорошо. Но взрослый чемпионат мира - это было бы, конечно, вторым дыханием для отечественной легкой атлетики. 

# Легкая атлетика # Вадим Девятовский # Хансерг Вирц

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