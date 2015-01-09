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Команда ОАЭ уезжает с Рождественского турнира любителей хоккея с желанием вернуться вновь

09 января 2015 08:06
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Новости Беларуси. Первыми прилетели, а улетают последними. Дебютанты XI Международного Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь, команда Объединенных Арабских Эмиратов сегодня, 9 января, покидают Беларусь.

Участники игр застали здесь сильные морозы, а сегодня и снегопад. Но погода не испугала спортсменов из этой теплой страны. Игроки успели посмотреть белорусские достопримечательности и даже прикупить сувениры.

Накануне вечером спортсмены посетили матч чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги с участием минского «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристоф Коваго, главный тренер команды ОАЭ по хоккею:
Мне очень нравится в Беларуси. Здесь вкусная еда и очень хорошие люди. А организация Рождественского турнира была на высшем уровне. Наша команда старалась показать все, на что была способна. И конечно же в следующем году мы планируем снова приехать.

 

# Хоккей Беларуси # Кристоф Коваго

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