Лучших спортсменов 2014 года выберут белорусы на открытом конкурсе

Новости Беларуси. «Триумф. Героям спорта». Лучших спортсменов минувшего года выберут белорусы на открытом конкурсе. По традиции, определять победителей будут в восьми номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проголосовать за своего кандидата каждый желающий сможет на специальной странице в Интернете. Таким образом болельщики, а также любители спорта выберут лучшего спортсмена, спортсменку, команду и тренера.

Поможет в голосовании и профессиональное жюри, которое определит победителей еще в четырех номинациях. Таким образом, будет назван самый яркий спортивный момент, результат и прорыв 2014 года. Награду спортсмены получат и за волю к победе.

Георгий Катулин, генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь:

Абсолютно мы уверены, что в этом году будет рекорд по количеству проголосовавших, потому что молодежь сейчас живет в Интернете. С помощью «Триумфа» мы можем приобщить к празднику спорта огромное количество любителей спорта со всей страны. В этом году, я повторю, мы все-таки ожидаем более двух миллионов. И все вместе еще раз отметим те замечательные моменты, которые принесли нам наши любимые спортсмены.

К слову, конкурс «Триумф. Героям спорта» проходит уже в пятый раз. По традиции, организаторами проекта стали Министерство спорта и туризма, Национальный Олимпийский комитет Беларуси и Президентский спортивный клуб. Основная цель конкурса — привлечь как можно большее внимание белорусов к развитию национального спорта высших достижений.