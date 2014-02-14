Президент Беларуси поздравил Домрачеву и Скардино: Дорогие девчонки!...Белорусский народ гордится вами. Сердечное спасибо, девчата!

Новости Олимпиады. Пятница, тринадцатые. И хотя сегодня 14 февраля, но именно под 13-ми номерами выступили наши золотые девчонки. Биатлон, индивидуальная гонка, номер 13 - Дарья Домрачева — становится двукратной олимпийской чемпионкой, фристайл, лыжная акробатика, номер 13 — Алла Цупер — впервые берет олимпийскую медаль — и это — тоже золото!!! В копилке белорусской сборной теперь — 3 золота — два — Даши Домрачевой, 1 — Аллы Цупер, а бронзу сегодня тоже впервые с своей карьере взяла биатлонистка Надежда Скардино. День влюбленных заставил влюбиться в наших девушек уже не только Беларусь, но и весь мир!

Итак, триумфом белорусского биатлона завершилась в Сочи женская индивидуальная гонка. Уже двукратная олимпийская чемпионка после победы в гонке преследования выиграла золото на 15-ти километровой дистанции. Впервые за суверенную историю участия белорусских спортсменов в зимних олимпийских играх наша спортсменка получила сразу две медали золотой пробы! Лидер нашей команды, допустив лишь один промах, триумфально финишировала, оставив соперниц далеко позади.



Великолепную гонку провела и Надежда Скардино. Безупречно отстрелявшись, она взяла бронзу, впервые став обладательницей олимпийской медали. Это самое весомое достижение в карьере 28-летней биатлонистки.



Итак, впервые в истории зимних олимпиад на пьедестал поднялись сразу две наши спортсменки.



Белорусский пьедестал разбавила лишь именитая швейцарская спортсменка Селина Гаспарин.



За уже очередным золотым финишем Дарьи Домрачевой, и триумфом Надежды Скардино наблюдала корреспондент СТВ в Сочи Ольга Макей.



Это четвертое золото белорусских спортсменов в зимних олимпийских играх — на предыдущей Олимпиаде в канадском Ванкувере чемпионом стал фристайлист Алексей Гришин. В Сочи - Алла Цупер. И второе золото этой Олимпиады — буквально несколько дней назад Дарья Домрачева в Сочи стала безусловным лидером не только белорусской команды, но и мирового биатлона.



Сегодня Даша подтвердила звание королевы белорусского биатлона. Гонка была весьма напряжённой. Но белорусской ракете не было равных. И несмотря на один промах на втором рубеже, она стремительно и уверенно прибежала к финишу.



Белорусских биатлонисток Дарью Домрачеву и Надежду Скардино с завоеванием золотой и бронзовой олимпийских медалей в индивидуальной гонке на 15 километров тепло поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Дорогие девчонки! От всей души поздравляю вас с замечательной победой. Ваш успех вызвал радость, ликование и подлинное воодушевление миллионов болельщиков. Белорусский народ гордится вами. Сердечное спасибо, девчата! Особая благодарность всему тренерскому коллективу. Впереди новые старты, и мы верим в ваш успех. Нам так нужны ваши победы!" - говорится в телеграмме главы государства, направленной в олимпийский Сочи.



В штабе белорусской делегации чествовали белорусских биатлонисток, было зачитано поздравление от главы государства Александр Лукашенко и вручены сертификаты акции "олимпийский выбор" от Президентского спортивного клуба.



Дарья Домрачева:

Спасибо огромное всем болельщикам. Всем российским болельщикам. И белорусам, которые тоже размахивали по всей дистанции белорусскими флагами. Мамочке, всем белорусам, которые болели - это награда и для вас - отмечайте!



Надеждо Скардино:

Когда я сегодня бежала - я понимала, что люблю то, чем занимаюсь!



И пока в Красной поляне поздравляли Дарью Домрачеву и Надежду Скардино, наша Алла Цупер вырисовывала в сочинском небе такие пируэты, что не оставила никаких шансов двум китаянкам и австралийке. То есть доказала, что Цупер - супер-спортсменка.



Таким образом в копилке белорусской олимпийской сборной теперь четыре медали — три золотых и одна бронзовая. Исходя уже из этого результата можно утверждать, что зимняя Олимпиада в Сочи стала самой успешной за историю суверенного белорусского спорта. И по результатам сегодняшнего дня в общем медальном зачете наша страна занимает поднялась на 7-ое место. Обогнав по количеству медалей Россию и Китай. Однако, будем надеется, что это не последние олимпийские медали на нынешних стартах. Игры еще не закончены и у нас есть еще медальные надежды. В том числе и от наших фристайлистов.



И как стало известно, Дарья Домрачева и Надежда Скардино сделали свой "Олимпийский выбор". Президентский спортивный клуб в рамках проекта окажет детско-юношеским спортивным школы Беларуси в рамках проекта "Олимпийский выбор" спонсорскую помощь в размере 150 миллионов белорусских рублей. Дарья Домрачева остановила свой выбор на Плещеницкой государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва. Туда будет перечислено 100 миллионов рублей. Надежда Скардино - на Витебской спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва БФСО "Динамо". Таким образом, 50 миллионов белорусских рублей отправляются в северную столицу Беларуси.



Биатлон объединил не только представителей всех видов спорта, но и разного возраста. За уже дважды золотую Дашу болели сегодня и в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский". Здесь даже отменили тренировку, чтобы будущие чемпионки могли увидеть очередной триумф белорусских спортсменок.



И хочется еще раз сказать о еще одной героиня сегодняшнего дня — нашей биатлонистке Надежде Скардино, которая стала бронзовым призером Олимпийских игр. Напомню, это ее первая медаль такого уровня.



Еще раз поздравляем всех белорусов с такой блестящей и уверенной победой нашей биатлонистки и говорим слова искренней благодарности Дарье Домрачевой, которая подарила нам настоящий спортивный праздник и в очередной раз громко заявила о нашей стране на весь мир!