Олимпиада 2014 в Сочи 14 февраля. Стенограмма онлайн-трансляции (биатлон, фристайл, лыжные гонки, горные лыжи)

Ctv.by вел онлайн-трансляцию в твиттере выступлений. Предлагаем вашему вниманию архив стенограммы онлайн-трансляции.

Горные лыжи, скоростной спуск у мужчин в эти минуты в Сочи.

Значится в стартовом листе и белорус. Юрий Данилочкин проедет дистанцию 41-м.

Уже скоро уйдёт Данилочкин на дистанцию в скоростном спуске супер-комбинации.

Отметим, что присоединился петербуржец Данилочкин к белорусской команде в 2011 году: специально для Олимпиады.

На дистанции Данилочкин.

И не смог Юрий доехать до финиша.

Всего нескольким спортсменам остаётся выйти на старт. до встречи в 14.30: тогда горнолыжники поедут 2-ю часть программы в слаломе.

Однако, наблюдая за соревнованиями горнолыжников, не пропустите лыжные гонки сегодня в 13.00. на старт там выйдут и 3 белоруса.

Начали своё выступление лыжники. сегодня они побегут 15 км классическим стилем.

уже совсем скоро стартует наш опытный лыжник Сергей Долидович. Побежит он под 17-м номером.

Кроме него на дистанции побегут ещё 2 белоруса: Михаил Семёнов уйдёт со старта 24-м, а Александр Лазуткин - 54-м.

Ушёл Долидович на дистанцию. если не медаль, то на хороший результат Сергей точно может замахнуться.

Для Долидовича это, кстати, уже 6-ые Игры!

Уже в пути Михаил Семёнов. пока лучший результат на этой Олимпиаде он показал в скиатлоне: 24 место.

На промежуточных временных отсечках Долидович и Семёнов бегут рядом: 21 и 23 места соответственно.

Александр Лазуткин на дистанции. В Турине, кстати, в этой же дисциплине он был 15-м

На отсечке в 8 км Долидович отстаёт от лидера на 2 минуты 13 секунд.

2 минуты 18 секунд отделяют Семёнова от лучшего результата на отсёчке в 8 км.

Пока лыжники бегут, обратимся к статистике. В этом сезоне лучший результат, 13-е место, Долидович показал в гонке на 10 км.

Отметились на отметке 10 км Долидович и Семёнов. больше 3-х минут составляет отставание обоих.

Пока белорусы ещё на дистанции, первые лыжники уже финишировали.

Швейцарец Колонья заочно сражается с финном Нисканеном за золото Сочи.

Расширяется география зимних Игр: представители Индии, Ирана, Непала и Бермуд на дистанции!

Финишировал Долидович. 3 минуты 46,7 секунд пока его отставание от финна. И 20-е место.

По ходу того как финишируют спортсмены, Долидович и Сёмёнов опускаются всё ниже в итоговом протоколе. Лазуткин пока на дистанции.

Подбегает Лазуткин к финишу. далеко оторваться от коллег по команде ему не удаётся.

Тем временем Лазуткин показывает лучшее время среди белорусов. итоговые места узнаем чуть позже: ждём финиша остальных лыжников.

Итак, итоги гонки: золото у швейцарца Дарио Колонья, серебро у шведа Юхана Ульссона, бронза у другого шведа Даниэля Ричардссона.

Пока ждём итоговый протокол у лыжников, скоро начнётся 2-ой заезд супер-комбинации (слалом) у горнолыжников.

Правда, до слалома наш Юрий Данилочкин не доехал: напомним, в скоростном спуске он очень неудачно упал и не смог закончить заезд.

Индус, непалец и перуанец остаются на дистанции в соревнованиях лыжников. подождём и их.

Однако принципиальных изменений в протокол экзотичные гости Сочи вряд ли внесут. В 50 лучших в итоге попал Лазуткин, он 49-ый.

Ветеран нашей команды Сергей Долидович немного коллеге уступил, он 53-ий. Михаил Семёнов в итоге расположился на 59-ом месте.

Пока горнолыжники выполняют свои заезды, мы поздравляем перуанца Карселена с финишем. Бывает ведь, что участие - уже почти победа.

Немного о результатах. Золото супер-комбинации взял швейцарец Вилетта, серебро у хорвата Костелича, бронза у итальянца Иннерхофера.

Уже скоро начнут квалификацию акробатики фристайлистки. Будем болеть за наших спортсменок: Анну Гуськову и Аллу Цупер.

Анна Гуськова выполнит свою попытку 7-ой, Алла Цупер - 12-ой.

Пока девуши готовятся, немного интересных фактов. Для Гуськовой Игры в Сочи стали 1-ми в карьере. Цупер выступала еще на Олимпиаде Нагано-98. 5-е место в Нагано, кстати, пока остаётся для Аллы Цупер лучшим. Правда, тогда она выступала за Украину.

Полетели девушки! Пока приземлилась швейцарка, ждём белорусок.

Параллельно фристайлу будем следить за женской индивидуальной биатлонной гонкой. Она начнётся с минуты на минуту.

Тем временем Анна Гуськова уже выполнила свою попытку. 44,08 балла - пока это самый низкий результат среди выступивших.

Стартовала биатлонная гонка, украинка Валя Семеренко уже на дистанции.

Наша Даша Домрачева убежит со старта 13-й, Надежда Скардино - 18-й, Надежда Писарева - 47-й, Людмила Калинчик - 61-й.

Выполняет свою попытку Алла Цупер.

И пока 7-я наша фристайлистка. невысокие баллы у Аллы: судьи оценили её прыжок на 66,15.

Домрачева стартовала!

Напомним, у Домрачевой уже есть олимпийская медаль в этом виде: бронзу она привезла из Ванкувера.

Убежала со старта и Надежда Скардино. Для неё, кстати, это коронная дисциплина.

Быстро бежит Домрачева, на отсечке в 1,8 км обогнала Семеренко на 8,8 секунды.

Фристайл: пока выполняют свои попытки девушки. к сожалению, наша Гуськова последняя.

Чисто стреляет Домрачева!

Из интересных фактов: ни разу за историю Олимпиад победительница гонки на 15 км не стреляла «чисто»

Без промахов идёт Скардино.

Домрачева с одним промахом на 2-ом рубеже.

Тем временем все фристайлистки выполнили свою попытку. Цупер 14-я, Гуськова 22-я

А Скардино опять стреляет чисто. И без штрафных минут бежит дальше.

У Надежды вообще рекордные показатели по стрельбе без промахов. После серии из чистых 22-х рубежей, 1 промахнулась в пасьюте.

3-ий огневой под ноль стреляет Дарья.

Отстрелялась тем временем Писарева. Чисто на 1-ом рубеже.

Уступает Скардино в скорости, зато стреляет без промахов. 3-ий огневой, чисто.

Тем временем во фристайле Гуськова выполнила попытку. 52,6 баллов. Лучше, чем первый прыжок.

Без промахов идёт Калинчик!

На финальном огневом Даша. Смотрим!

И без промахов! Домрачева несётся к финишу

Фристайл. Выполнила свой прыжок Алла Цупер, 77,52 баллов.

Скардино стреляет все огневые без промахов!

На финише Дарья. 43 минуты и 19,6 секунд.

3 минуты 37 секунды привезла Даша ближайшей преследовательнице Зайцевой.

С отставанием на 1 минуту 38 секунд от Домрачевой финиширует Скардино.

Швейцарка Гаспарин обгоняет Скардино на финише. Но белоруска пока 3-я.

Пока биатлонистки бегают, наша фристайлистка Алла Цупер вышла в финал акробатики.

Тем временем 2 белоруски ещё на дистанции. Калинчик бежит с 1-м промахом, Писарева сделала 3.

Финишировали тем временем все белоруски. Калинчик 24-я, Писарева 32-я.

9-ти биатлонисткам осталось финишировать, и маловероятно, что Скардино, а тем более Домрачеву обгонят. Но подождём окончания.

Всё!!! Это что-то невероятное! Сразу 2 медали завоёвывают девушки!! ЗОЛОТО у Домрачевой и БРОНЗА у Скардино!!

Поздравляем всех болельщиков белорусской команды!!

Итак, ЗОЛОТО у Домрачевой, серебро у швейцарки Гаспарин, БРОНЗА у Скардино!

Людмила Калинчик финишировала 25-ой, Надежда Писарева - 35-ой.

А в медальном зачёте Беларусь переместилась на 9-е место! Теперь в нашей копилке 2 золота и 1 бронза.

Передохнём пока после биатлонной гонки. Но под звон медалей не забываем про финал фристайлисток-акробаток в 20.30.

Совсем скоро стартует финал у фристайлисток. Квалификацию преодолела лишь одна белоруска, Алла Цупер. и именно она откроет попытку.

Напомним, что лучший результат Цупер на Играх - 5 место в Нагано в 1998 году. Тогда она ещё выступала за Украину.

Следующие Олимпиады Цупер уже выступала под белорусским флагом. В Ванкувере Алла остановилась на 8-ой позиции.

Выполняет свою попытку Алла.

Высокие баллы зарабатывает белоруска: 99,18.

После 3-х прыжков соперниц Цупер лидирует!

6 девушек уже прыгнули, Цупер лидирует и досрочно выходит в следующую стадию

Падает россиянка Ассоль Сливец на приземлении.

Напомним, что до 2012 года Сливец выступала за белорусскую команду.

8 спортсменок отпрыгали, Цупер лидирует!

И Алла Цупер выходит в 8-ку лучших с 1-го места!

После своей отличной попытки белоруска обошла не только лидеров квалификации, но и действующую чемпионку Игр австралийку Лассила.

Во 2-ом финале, т.е. среди 8-ми лучших акробаток, Цупер выполнит свой прыжок последней.

Спортсменка из Казахстана выполнила свою попытку во 2-ом финале.

Падает на приземлении американка Эмили Кук. Очень неудачно падает.

Лаура Пил из Австралии тоже падает.

Серебряная призёрка Ванкувера китаянка Нина Ли выполняет хорошую попытку. 89,53 балла.

Сильный прыжок от ещё одной китайской спортсменки, 101,08 балла, и она промежуточный лидер.

Очень сильный прыжок от Лидии Лассила. Ждём Цупер!

И 88,50 баллов ставят судьи белоруске! Суперфинал!

Итак, в суперфинале выступят Нина Ли и Ментао Сю из Китая, Лидия Лассила из Австралии и наша Алла Цупер!

Считанные минуты остаются до финальной попытки белоруски!

И чисто выполняет прыжок Алла!

98,01 балла у Цупер!

И падает на приземлении китаянка Нина Ли.

Помогают тренеры уйти китаянке со склона.

Австралийка тоже на снегу, не справилась с приземлением.

Дотрагивается рукой до снега китаянка.

И 2-е золото сегодня у белорусской команды!

Алла Цупер чисто выполняет свой прыжок и становится ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКОЙ!

34-хлетняя белорусская спортсменка на 5-ой для себя Олимпиаде стала чемпионкой! Невероятный результат!

Итак, пьедестал выглядит так: 1-ая - Алла Цупер, 2-ая - китаянка Ментао Сю, 3-я - австралийка Лидия Лассила.

На такой мажорной ноте мы нашу онлайн-трансляцию заканчиваем. Всем спасибо за внимание! Смотрите спорт!

На этом все. Следите за Олимпиадой с СТВ!