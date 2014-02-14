Олимпиада 2014 в Сочи 14 февраля. Домрачева и Скардино - олимпийский триумф белорусского биатлона

Олимпийский триумф белорусского биатлона. 14 февраля копилка сборной Беларуси пополнилась сразу 2-мя медалями. Обе завоевали наши стреляющие лыжницы. Дарья Домрачева стала двукратной Олимпийской чемпионкой, а Надежда Скардино впервые в жизни поднялась на олимпийский пьедестал.

После победы в пасьюте большинство болельщиков настороженно ждали индивидуальную гонку. Не перегорела ли наша чемпионка? Не устала ли эмоционально и физически? На старте Домрачева была раскованной, но при этом предельно заряженной на борьбу. И уже первая лежка подтвердила — сегодня Даша проигрывать не намерена. Чисто! Ну а ходом белоруска была привычно хороша — такое ощущение, что олимпийская чемпионка парила над лыжнёй. Первая стойка заставила понервничать — одна незакрытая мишень. А это — ни много ни мало, целая дополнительная минута!.

Впрочем, сегодня ошибались практически все. И судьба золота еще не была решена. Многое прояснилось на второй лежке. Домрачева отработала на сто процентов — 5 выстрелов, 5 закрытых мишеней. И еще на шаг приблизилась ко второму кряду титулу. Ну а последний огневой рубеж расставил все точки над «i» — у белорусов будет двукратная олимпийская чемпионка. Оставались еще, конечно, с нулями в графе «промахи» Селина ГАСПАРИН и Кристина ПАЛКА, а также имевшая на тот момент одну пробоину чешка Габриэла СОУКАЛОВА. Последняя заработала дополнительную минуту. А швейцарка и чешка -- не конкуренты Даше на лыжне.

Как итог — Домрачева вошла в историю белорусского биатлона как двукратный обладатель золота. Казалось, лучше и быть не может. НО!!!! Тут заставила говорить о себе второй номер нашей сборной — Надежда Скардино. Она методично точно отработала на всех огневых рубежах. Да, скоростью белоруска не блеснула. Да это сегодня и не нужно было! Долгое время после финиша Скардино занимала вторую позицию. Оттеснить ее смогла лишь швейцарка ГАСПАРИН. У Скардино — бронза. Это ее третья личная награда в карьере. И, будем верить, лишь первая олимпийская.

На всех официальных встречах Надежда Скардино держалась в тени своей более успешной подруги по команде. Надя не раз поднималась на пьедестал в составе эстафетной четверки, а вот призовые места в личных гонках у нее наперечет. На видео белорусскому квартету (уже постфактум) вручают бронзовые награды чемпионата мира-2011. Наши девушки променяли четвертое место на третье после допинговой дисквалификации одной из украинок. Вместе с ученицами успеху радуется и «дамский мастер» биатлона Клаус Зиберт.

После этих событий прошло совсем немного времени – и Надежда стала третьей в спринте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. А в нынешнем сезоне выиграла серебро в «преследовании» в итальянском Антхольце. Причем, будь дистанция длиннее, Скардино могла замахнуться и на золото.

Надя всегда считалась асом стрельбы. 10 из 10 или 20 из 20 закрытых мишеней – ее норма. Только в Сочи прервалась рекордная серия из ста десяти точных выстрелов. А вот ходом белоруска проигрывала лидерам мирового биатлона. Но в последнее время Скардино прибавила и в этом компоненте, а сегодня показала себя во всей красе: до конца выложилась на трассе, продемонстрировав функциональную готовность. Эту бронзу белорусская спортсменка заслужила и выстрадала.

Успех наших биатлонисток внес приятные для белорусской сборной изменения в общекомандный медальный зачет. Беларусь вернулась в 10-ку лучших. Лидерство благодаря семи наградам высшей пробы по-прежнему удерживает немецкая сборная.

Несмотря на то, что основное внимание отечественных болельщиков сегодня привлекали биатлонистки и фристайлистки, не забудем и о других белорусских спортсменах, выходивших сегодня на старт. Добраться до финиша удалось не всем из них. Так наш горнолыжник Юрий Данилочкин не смог завершить первый вид суперкомбинации — скоростной спуск. Трио белорусских лыжников, состязавшихся в 15-километровой гонке классикой, дистанцию покорили, однако, результаты наших спортсменов не впечатляют: Александр Ласуткин 49-ый, Сергей Долидович 53-ий, у Михаила Семенова 59-я итоговая позиция. Золото на этой дистанции завоевал Дарио Колонья, для швейцарца это уже вторая победа в Сочи и третий титул олимпийского чемпиона в карьере.