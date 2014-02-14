Олимпиада-2014 в Сочи: как Надежда Скардино пришла к своему дебютному пьедесталу?

Новости Олимпиады. Еще одна героиня сегодняшнего дня — белорусская биатлонистка Надежда Скардино, которая стала бронзовым призером Олимпийских игр. Это ее первая медаль такого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На всех официальных встречах Надежда Скардино держалась в тени своей более успешной подруги по команде. Надя не раз поднималась на пьедестал в составе эстафетной четверки, а вот призовые места в личных гонках у нее наперечет.

На этих кадрах белорусскому квартету (уже постфактум) вручают бронзовые награды ЧМ-2011. Наши девушки променяли четвертое место на третье после допинговой дисквалификации одной из украинок. Вместе с ученицами успеху радуется и «дамский мастер» биатлона Клаус Зиберт.

После этих событий прошло совсем немного времени – и Надежда стала третьей в спринте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. А в нынешнем сезоне выиграла серебро в «преследовании» в итальянском Антхольце. Причем, будь дистанция длиннее, Скардино могла замахнуться и на золото.

Надя всегда считалась асом стрельбы. 10 из 10 или 20 из 20 закрытых мишеней – ее норма. Только в Сочи прервалась рекордная серия из ста десяти точных выстрелов. А вот ходом белоруска проигрывала лидерам мирового биатлона. Но в последнее время Скардино прибавила и в этом компоненте, а сегодня показала себя во всей красе: до конца выложилась на трассе, продемонстрировав функциональную готовность. Эту бронзу белорусская спортсменка заслужила и выстрадала.