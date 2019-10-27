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Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой в финале малого игрового турнира WTA

27 октября 2019 11:28
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Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой в финале малого игрового турнира WTA-1

В решающей встрече в китайском Чжухае белоруска, являясь 14-й ракеткой планеты, успешно сыграла с голландкой Кики Бертенс, занимающей 10 место в мировом рейтинге. Их встреча продолжалась 1 час и 15 минут.

Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой в финале малого игрового турнира WTA-4

Для Арины Соболенко это пятый чемпионский титул на турнирах под эгидой WTA, причем четыре из них она завоевала на соревнованиях, проходивших в Китае.

Соболенко одолела Бертенс и выиграла малый итоговый турнир WTA

С очередной победой в финале малого игрового турнира Арину Соболенко поздравил Президент Беларуси, пожелав ей столь же ярких успехов и в дальнейшем.

Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой в финале малого игрового турнира WTA-7

# Теннис # Арина Соболенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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