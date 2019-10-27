Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой в финале малого игрового турнира WTA

В решающей встрече в китайском Чжухае белоруска, являясь 14-й ракеткой планеты, успешно сыграла с голландкой Кики Бертенс, занимающей 10 место в мировом рейтинге. Их встреча продолжалась 1 час и 15 минут.

Для Арины Соболенко это пятый чемпионский титул на турнирах под эгидой WTA, причем четыре из них она завоевала на соревнованиях, проходивших в Китае.

Соболенко одолела Бертенс и выиграла малый итоговый турнир WTA

С очередной победой в финале малого игрового турнира Арину Соболенко поздравил Президент Беларуси, пожелав ей столь же ярких успехов и в дальнейшем.