Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой в финале малого игрового турнира WTA

Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В решающей встрече в китайском Чжухае белоруска, являясь 14-й ракеткой планеты, успешно сыграла с голландкой Кики Бертенс, занимающей 10 место в мировом рейтинге. Их встреча продолжалась 1 час и 15 минут.
Для Арины Соболенко это пятый чемпионский титул на турнирах под эгидой WTA, причем четыре из них она завоевала на соревнованиях, проходивших в Китае.
Соболенко одолела Бертенс и выиграла малый итоговый турнир WTA
С очередной победой в финале малого игрового турнира Арину Соболенко поздравил Президент Беларуси, пожелав ей столь же ярких успехов и в дальнейшем.