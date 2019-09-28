Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Ухане

Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в Ухани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь удача нашей спортсменке улыбнулась второй год подряд.

Призовой фонд соревнований в Китае составлял 2,5 миллионов долларов. Сегодня, 28 сентября, в решающем поединке белоруска, занимающая 14 место в мировом рейтинге, победила американскую теннисистку Элисон Риск, у которой 35 позиция. Встреча продолжалась 1 час и 55 минут.

Это четвертый титул Арины Соболенко на турнирах под эгидой WTA. С победой теннисистку поздравил Президент Беларуси.