Динара Алимбекова: «Я уже готова стрелять четыре нуля и буду от себя это требовать в сезоне»

Новости Беларуси. В стартовый день чемпионата Беларуси по летнему биатлону спортсмены разыграли комплекты наград в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У мужчин победа досталась Максиму Воробью: на двух огневых рубежах он допустил всего один промах. Вторая позиция у Антона Смольского, он проиграл победителю гонки всего четыре секунды. Дополнил пьедестал почета Роман Елетнов.

У женщин в тройку лучших по итогам спринта попали только представительницы национальной команды. Первой стала олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, второй Елена Кручинкина, третьей Анна Сола.

Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка:

В этом межсезонье я уже прошла стрелковую подготовку, можно сказать, с первого сбора по сентябрь. Буду от себя требовать уже больше чистой стрельбы. Это касается больше всего четырех рубежей. Я уже готова стрелять четыре нуля, и буду от себя это требовать в сезоне. Динара Алимбекова на ЧБ по летнему биатлону в Раубичах: «Я не смогла побороться, как планировалось»

Ребята завершают летний сезон и уже в октябре вся национальная команда из 13 человек (шесть женщин и семь мужчин) отправится для проверки сил сначала в российскую Тюмень, а после в финскую Контиолахти.

Василий Лещенко, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

Пока при хорошем состоянии можем рассчитывать на качественное выступление в эстафетах. Ну и некоторые из лидеров, я думаю, будут бороться за тридцатку в Кубке мира. В плане стоит у нас топ-3. Алимбекова, Соло, показали там, Кручинкина, что они сегодня лучшие. Кривко Ирина чуть-чуть приболела.