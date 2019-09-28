Защитник «Юности»: не можем нормально контролировать матч из-за того, что своё преимущество не воплощаем в голы
Новости Беларуси. Четырьмя матчами продолжился чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Третью викторию подряд добывает столичная «Юность»: на сей раз переигран «Гомель». В дебюте поединка вывел свою команду вперед Дмитрий Колготин 1:0. «Рыси» долго искали пути к хозяйским воротам, и в середине третьего периода гости смогли отыграться: с передачи Вадима Сушко отличился Александр Скоренов. Команды доигрались до овертайма, где «красно-синие» смогли воспользоваться ошибкой «Гомеля». Дружина Сергея Стася заработало удаление, которое реализовал Андрей Антонов. 2:1 в пользу «Юности».
Дмитрий Колготин, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Победа – она и есть победа. Как бы там ни было, два очка, в турнирной таблице поднимаемся потихоньку на свое место, где и должны быть.
Что касается того, чего не хватает нам в матчах… Вы сами видите, наверное – реализация моментов. Вообще шайба нифига не идет, ничего не получается. Немножко зажались мы, мне так кажется, не работаем так, как надо.
Разговариваем, общаемся в раздевалке, ищем проблемы. Что-то хорошо получается, где-то находим проблему, исправляем, какая-то появляется новая. Надеюсь, все будет отлично, выйдем заряженными и будем биться друг за друга. Надеюсь, возьмем свои очки. 3:2 – главное, чтобы победа была.
Андрей Антонов, защитник ХК «Юность-Минск»:
Это наш бич такой, когда мы не можем нормально контролировать матч просто из-за того, что свое преимущество не воплощаем в голы, такой счет сколький, то, естественно, это гораздо большее напряжение и дает сопернику возможность, скажем так, почувствовать игру, вернуться в нее и поверить, что у них можно что-то получиться.
Из остальных результатов отмечаем неожиданное поражение «Динамо-Молодечно». «Бело-синие» дома с минимальным счетом уступили «Лиде». Шестое поражение кряду потерпел жлобинский «Металлург». «Стальные волки» были бессильны против «Могилева». Тяжелую победу над «Шахтером» одержал «Неман».