Александр Лукашенко: губернаторы отвечают за спорт так же, как за посевную

Серьезный разговор на эту тему глава государства анонсировал ранее. И вот 13 апреля на большом совещании в штаб-квартире Национального олимпийского комитета – представители всей вертикали власти, спортивные функционеры и губернаторы.

Открывая встречу, Президент в очередной раз подчеркнул значение и роль спорта в государственной политике: победы белорусских атлетов работают на имидж страны и пропагандируют здоровый образ жизни. В Беларуси это хорошо понимают, вкладывают в спортивную инфраструктуру и подготовку национальных команд немалые деньги. И в случае, когда результат не оправдывает ни надежд, ни затраченных усилий, возникает необходимость в подобных встречах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На Олимпиаду и чемпионаты мира, да и Европы континентальные чемпионаты едут не для того, чтобы даже «хорошо» выступить, как некоторые наши функционеры привыкли в средствах массовой информации заявлять. «Хорошо» можете выступать на этапах кубка как максимум, можете выступать где-то дома, тренируясь. Вот тогда можно сказать «хорошо выступил», «хорошо пробежал».

А на такие форумы едут завоевывать медали. Завоевал медаль – хорошо, не завоевал – плохо. Вы меня успокаиваете, что наши атлеты трижды попали в восьмерку сильнейших. Еще раз повторяю: на Олимпиаду, чтобы попасть в восьмерку, нечего ехать. Тут единственное, что можно сказать: обстреляли эту молодежь, а на будущих Олимпийских играх они нам принесут медали. Вот поживем – увидим.