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Жеребьёвка полуфинала Лиги чемпионов: «Бавария» сыграет с «Реалом», «Рома» — с «Ливерпулем»

13 апреля 2018 14:17
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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка полуфинала Лиги чемпионов.  

В Германии состоится первая встреча «Баварии» с командой «Реал Мадрид».  

ФК «Рома» предстоит игра с «Ливерпулем». Первый матч пройдет в Италии.

Стартовые матчи полуфинала пройдут 24 и 25 апреля, а ответные – 1 и 2 мая.  

Финал ЛЧ состоится 26 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве.  

В апреле игрок команды «Реал Мадрид» Роналду забил один из красивейших голов в карьере.  

Футболист забил мяч в ворота ударом через себя в прыжке – здесь подробнее.  

# Футбол # Криштиану Роналду

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