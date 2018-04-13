Жеребьёвка полуфинала Лиги чемпионов: «Бавария» сыграет с «Реалом», «Рома» — с «Ливерпулем»

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка полуфинала Лиги чемпионов.

В Германии состоится первая встреча «Баварии» с командой «Реал Мадрид».

ФК «Рома» предстоит игра с «Ливерпулем». Первый матч пройдет в Италии.

Стартовые матчи полуфинала пройдут 24 и 25 апреля, а ответные – 1 и 2 мая.

Финал ЛЧ состоится 26 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В апреле игрок команды «Реал Мадрид» Роналду забил один из красивейших голов в карьере.