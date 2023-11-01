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Соболенко проиграла во втором матче на турнире в Мексике

01 ноября 2023 10:46
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Арина Соболенко проиграла Джессике Пегуле во втором матче на итоговом турнире ВТА в Канкуне. Теперь попадание в плей-офф и статус первой ракетки планеты находятся под большим вопросом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко проиграла во втором матче на турнире в Мексике-1

Американка действовала напористо и четко. Дуэль продолжалась полтора часа. Счет – 4:6, 3:6. Теперь все решится в последнем матче группового этапа. Играть предстоит со сложной соперницей, Еленой Рыбакиной из Казахстана.

# Теннис # Арина Соболенко # Джессика Пегула # Фотофакт

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