Соболенко проиграла во втором матче на турнире в Мексике

Арина Соболенко проиграла Джессике Пегуле во втором матче на итоговом турнире ВТА в Канкуне. Теперь попадание в плей-офф и статус первой ракетки планеты находятся под большим вопросом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко проиграла Джессике Пегуле во втором матче на итоговом турнире ВТА в Канкуне. Теперь попадание в плей-офф и статус первой ракетки планеты находятся под большим вопросом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Американка действовала напористо и четко. Дуэль продолжалась полтора часа. Счет – 4:6, 3:6. Теперь все решится в последнем матче группового этапа. Играть предстоит со сложной соперницей, Еленой Рыбакиной из Казахстана.