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Женская сборная Беларуси по футболу сыграла вничью со Словенией

01 ноября 2023 14:58
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Второе очко в Лиге наций набрала женская сборная Беларуси по футболу. Девушки вновь расписали ничью с представительницами Словении. Но в отличие от первого свидания нынче забитых мячей не было, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по футболу сыграла вничью со Словенией-1

Более того, отечественные спортсменки могли проиграть. В середине тайма наш голкипер сумел отразить пенальти. А доигрывали белоруски и вовсе вдесятером. В турнирной таблице мы замыкаем группу. 1 декабря нам будут противостоять чешки.

# Футбол # Фотофакт

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