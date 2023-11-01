Женская сборная Беларуси по футболу сыграла вничью со Словенией

Второе очко в Лиге наций набрала женская сборная Беларуси по футболу. Девушки вновь расписали ничью с представительницами Словении. Но в отличие от первого свидания нынче забитых мячей не было, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более того, отечественные спортсменки могли проиграть. В середине тайма наш голкипер сумел отразить пенальти. А доигрывали белоруски и вовсе вдесятером. В турнирной таблице мы замыкаем группу. 1 декабря нам будут противостоять чешки.