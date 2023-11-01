Минск принимает сразу два спортивных турнира для молодёжи – вот как проходят старты

Новости Беларуси. В Минске проходят сразу два турнира для молодежи: по пулевой стрельбе и волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в стартах принимают дети со всей страны, которые уже решили связать свою жизнь со спортом высоких достижений. О тех, кто предпочел гаджетам тренировки, расскажет Артем Шукалович.

Традиционно именно столица становится эпицентром спортивной жизни для юных атлетов. В эти дни молодежь соревнуется в рамках сразу нескольких стартов. Один из которых – спартакиада по пулевой стрельбе. Турнир собирает парней и девушек со всех регионов Беларуси. Здесь они могут показать себя и посмотреть на уровень сверстников. И дополнительная мотивация не нужна.