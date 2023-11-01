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Минск принимает сразу два спортивных турнира для молодёжи – вот как проходят старты

01 ноября 2023 20:21
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Новости Беларуси. В Минске проходят сразу два турнира для молодежи: по пулевой стрельбе и волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в стартах принимают дети со всей страны, которые уже решили связать свою жизнь со спортом высоких достижений.

О тех, кто предпочел гаджетам тренировки, расскажет Артем Шукалович.

Минск принимает сразу два спортивных турнира для молодёжи – вот как проходят старты-1

Традиционно именно столица становится эпицентром спортивной жизни для юных атлетов. В эти дни молодежь соревнуется в рамках сразу нескольких стартов. Один из которых – спартакиада по пулевой стрельбе. Турнир собирает парней и девушек со всех регионов Беларуси. Здесь они могут показать себя и посмотреть на уровень сверстников. И дополнительная мотивация не нужна.

Минск принимает сразу два спортивных турнира для молодёжи – вот как проходят старты-4

Валентина Толкач, тренер-преподаватель по пулевой стрельбе (Минск):
Здесь каждый сражается и хочет быть лидером, хочет быть первым. Есть слезы, есть радость. Жалко, что там кто-то плачет, но я вижу: значит, ему это нравится, он хочет, значит он будет дальше добиваться, чтобы быть первым, лучшим.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Артем Шукалович # Фотофакт

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