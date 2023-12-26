Представители хоккейной общественности в рамках проекта «Наши дети» посетили Ивенецкий дом-интернат

Новости Беларуси. Предновогоднее время – одно из самых продуктивных и насыщенных. Это возможность подвести итоги, вспомнить тех, кто помогал, вдохновлял и поддерживал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В преддверии праздника в рамках проекта «Наши дети» представители хоккейной общественности посетили Ивенецкий дом-интернат для детей с особенностями физического развития. Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Басков, председатель федерации хоккея Александр Богданович, генеральный директор хоккейного клуба «Динамо-Минск» Артем Каркоцкий и игроки клуба привезли с собой много подарков и теплых слов в адрес местных воспитанников. Ребята из Ивенца приезжают на матчи минского «Динамо» и активно поддерживают наших хоккеистов.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Предновогоднее время особенное для всех нас. Независимо от того, сколько нам лет и где мы находимся. Конечно, для таких особенных детей это действительно важно: мы знаем, как долго они репетировали перед сегодняшним праздником, мы знаем, как готовились. Поэтому из года в год мы приезжаем сюда, чтобы порадовать их немножко и разделить с ними это предновогоднее настроение.

Артем Каркоцкий, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Приятно, что ребята смотрят. Даже в Telegram-канале наблюдают. Конечно же, это радует. И мы действительно, все люди из хоккея, в том числе «Динамо-Минск», будем стараться и стараемся поддерживать, и делать так, чтобы дети смогли наблюдать и в живую, и любыми другими способами. Потому что это очень важно. Ведь это такое волшебное место, где хотелось бы, чтобы эти дети получали как можно больше радости и позитива в своей жизни.

Виталий Пинчук, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Мы приехали и вызвали улыбку, эмоцию счастья, что в наше время очень-очень ценится. Наши болельщики говорят, что на каждую игру ходят, поэтому это тоже частичка нашей команды. Естественно, мы приехали их поддержать и пожелать, чтобы у них все было хорошо в новом году.