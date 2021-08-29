Представитель Президентского спортивного клуба о «Вытоках»: это такие эмоции, которые заряжают и мотивируют двигаться дальше

Новости Беларуси. Вокруг страны со спортивным духом, песнями и танцами. Отечественный проект «Вытокі» за три месяца побывал в шести городах Беларуси, и финальным аккордом стала столичная площадка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Максим Недосеков пришел на «Вытокі» в Минске: хотелось подбодрить, чтобы дети пофотографировались Вообще, «Вытокi» – это белорусский бренд, который представил национальную белорусскую культуру, историю и традиции в инновационном исполнении. Организаторы, в числе которых Национальный олимпийский комитет, ненавязчиво смогли объединить людей разных интересов и возрастов за счет спорта, науки и искусства. Президентский спортивный клуб стал участником фестиваля. Виктор Лукашенко о «Вытоках»: немножко грусть, что закачивается проект, но мы довольны, что он людям понравился Юлия Силипицкая, СТВ:

У нас в гостях представитель клуба Анастасия Кулик. Конечно, не могу не спросить, почему вы выбрали стать именно участниками фестиваля «Вытокі»?

Анастасия Кулик, главный специалист информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:

Прежде всего мы очень благодарны Национальному олимпийскому комитету за приглашение принять участие в таком замечательном фестивале. И очень символично, что наш новый проект «Спорт для всех», который стартовал в 16-летие Президентского спортивного клуба, также был представлен на фестивале «Вытокі» в Бобруйске. Тогда президент Национального олимпийского комитета вместе с организаторами фестиваля открыли площадку по мини-футболу. За очень короткое время, буквально за месяц, конечно, благодаря слаженной работе и федераций, и местных властей мы открыли четыре площадки. Это две площадки по воркауту, площадка по мини-футболу и просто уникальная площадка по баскетболу в Минске на проспекте Победителей. Мы и гостям столицы, и детям, и родителям, конечно, рассказываем и презентуем все наши проекты. Рассказываем, как принять участие, как заявить на фестиваль. У детей была просто уникальная возможность в короткое время познакомиться с различными видами спорта, себя там попробовать, выполнить какие-то задания. Пройти вот этот олимпийский квест и, конечно, получить множество подарков и призов. И мы тоже, конечно, на фестивале рассказывали о наших детских турнирах – «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Снежный снайпер», «Белая ладья», «Золотая ракетка». Подарили огромное количество призов, подарков всем нашим участникам. И, конечно, наших триумфиков, которые занимаются таким огромным количеством видов спорта. Детей мы тоже призываем к этому. Юлия Силипицкая:

Участвуя в «Вытоках», какую вы преследовали цель или какую отдачу хотите в дальнейшем?

Анастасия Кулик:

Мы хотим, чтобы как можно больше детей принимали участие, в том числе и в проектах Президентского спортивного клуба, потому что уникальность детских турниров в их массовости, что отборы проходят по всей стране. На местах, где дети учатся, они уже могут участвовать в соревнованиях, и в финал к нам уже приезжают сюда самые лучшие. Это возможность для тренера присмотреть каких-то талантливых детей, которые сами не пришли в спортивную школу, но, возможно, они захотят потом более серьезно заняться таким видом спорта. Конечно, для детей это большой спортивный праздник. И для нас это праздник. Это такие эмоции, которые заряжают и мотивируют двигаться дальше. Очень важно создавать спортивную инфраструктуру, куда могут дети прийти просто поиграть Юлия Силипицкая:

Где надо расставлять акценты в работе проектов? Анастасия Кулик:

Одним из основных векторов и принципов, которые преследует, поддерживает Президентский спортивный клуб, это принцип «спорт для всех» – доступный для всех, доступный для каждого. Для каждого возраста, для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли тоже приобщиться к спортивной жизни. Очень важно создавать спортивную инфраструктуру, куда могут дети прийти просто поиграть, где родители с детьми могут поиграть в футбол, баскетбол. Просто какие-то упражнения, позаниматься.