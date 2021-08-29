Прямой эфир

Игорь Бокий о золотой медали: «Хотелось завоевать её вместе с рекордом мира»

29 августа 2021 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бокий в воскресенье, 29 августа, на самой спринтерской дистанции – 50 м вольным стилем – белорус показал результат 23,21, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это вновь новый паралимпийский рекорд, чтобы побить и мировой рекорд белорусу не хватило двух сотых.

Игорь Бокий о золотой медали: «Хотелось завоевать её вместе с рекордом мира»-1

Игорь Бокий, пятнадцатикратный паралимпийский чемпион:
Конечно, хотелось завоевать ее вместе с рекордом мира, но чуть-чуть не хватило. Готовлюсь к своим следующим стартам, у меня осталось еще две дистанции. Болейте, смотрите, следите за нашим выступлением. Всем спасибо.

Таким образом, в медальной копилке белорусов уже пять наград.

# Паралимпийские игры # Игорь Бокий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Бокий завоевал четвёртое золото в Токио. Пловец поставил новый паралимпийский рекорд
29 августа 2021 11:29

Игорь Бокий завоевал четвёртое золото в Токио. Пловец поставил новый паралимпийский рекорд

Хоккей. «Неман» выиграл турнир памяти Дубко
28 августа 2021 18:09

Хоккей. «Неман» выиграл турнир памяти Дубко

Пенальти на 62-й минуте. Итоги матча между «Торпедо» и «Гомелем»
28 августа 2021 17:48

Пенальти на 62-й минуте. Итоги матча между «Торпедо» и «Гомелем»