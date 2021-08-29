Игорь Бокий о золотой медали: «Хотелось завоевать её вместе с рекордом мира»

Новости Беларуси. Бокий в воскресенье, 29 августа, на самой спринтерской дистанции – 50 м вольным стилем – белорус показал результат 23,21, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это вновь новый паралимпийский рекорд, чтобы побить и мировой рекорд белорусу не хватило двух сотых.

Игорь Бокий, пятнадцатикратный паралимпийский чемпион:

Конечно, хотелось завоевать ее вместе с рекордом мира, но чуть-чуть не хватило. Готовлюсь к своим следующим стартам, у меня осталось еще две дистанции. Болейте, смотрите, следите за нашим выступлением. Всем спасибо.