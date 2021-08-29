Игорь Бокий завоевал четвёртое золото в Токио. Пловец поставил новый паралимпийский рекорд

Новости Беларуси. Победы на Паралимпиаде в Токио. Игорь Бокий – 15-кратный паралимпийский чемпион! В Токио он смог записать на свой счет четвертую золотую награду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал 29 августа белорус прошел с первым результатом на самой короткой дистанции и самой скоростной – 50 метров вольным стилем. Кроме того, в предварительной тройке сильнейших оказался и Дмитрий Салей. Однако в основном заплыве триумфально завершил свое выступление только Игорь Бокий, показав результат 23,21 секунды, и это новый паралимпийский рекорд.