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Игорь Бокий завоевал четвёртое золото в Токио. Пловец поставил новый паралимпийский рекорд

29 августа 2021 11:29
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Новости Беларуси. Победы на Паралимпиаде в Токио. Игорь Бокий – 15-кратный паралимпийский чемпион! В Токио он смог записать на свой счет четвертую золотую награду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бокий завоевал четвёртое золото в Токио. Пловец поставил новый паралимпийский рекорд-1

Финал 29 августа белорус прошел с первым результатом на самой короткой дистанции и самой скоростной – 50 метров вольным стилем. Кроме того, в предварительной тройке сильнейших оказался и Дмитрий Салей. Однако в основном заплыве триумфально завершил свое выступление только Игорь Бокий, показав результат 23,21 секунды, и это новый паралимпийский рекорд.

Игорь Бокий завоевал четвёртое золото в Токио. Пловец поставил новый паралимпийский рекорд-4

Всего лишь две сотых не хватило нашему спортсмену, чтобы превзойти свое же мировое достижение. Как итог – в медальной копилке белорусов пять наград. Напомним, ранее бронзу завоевала метательница копья Елизавета Петренко. Игорь Бокий же выступит еще в двух дисциплинах.

# Паралимпийские игры # Игорь Бокий # Дмитрий Салей # Елизавета Петренко # Фотофакт

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