Предсезонный товарищеский турнир по хоккею продолжается в Сочи. Какие успехи у минского «Динамо»?

В Сочи продолжается предсезонный товарищеский турнир по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором матче минская дружина встречалась с олимпийской сборной России, составленной из игроков до 25 лет, и команды устроили настоящую голевую перестрелку.

Уже на третьей минуте подопечные Вудкрофта открыли счет в матче, но соперникам на реабилитацию понадобилось менее пяти минут, и они отправили в ворота минчан буквально одну за другой две шайбы, закрепив результат третьей.