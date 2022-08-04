Предсезонный товарищеский турнир по хоккею продолжается в Сочи. Какие успехи у минского «Динамо»?

В Сочи продолжается предсезонный товарищеский турнир по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором матче минская дружина встречалась с олимпийской сборной России, составленной из игроков до 25 лет, и команды устроили настоящую голевую перестрелку.
Уже на третьей минуте подопечные Вудкрофта открыли счет в матче, но соперникам на реабилитацию понадобилось менее пяти минут, и они отправили в ворота минчан буквально одну за другой две шайбы, закрепив результат третьей.
На исходе первой 20-минутки «зубры» сократили отставание, и команды ушли на первый перерыв со счетом 3:2 в пользу россиян. Дальше инициативой завладели белорусы. Сначала Павел Варфоломеев восстановил равновесие в счете – 3:3, а 10 минут спустя Владимир Алистров вывел «Динамо» вперед. А в начале третьего периода Варфоломеев оформил дубль. Как итог – 5:3 в пользу «зубров».
Напомним, в стартовом поединке минчане встречались с питерским СКА, но уступили – 1:4. Подробности здесь. Следующий матч на турнире наша дружина проведет против омского «Авангарда» 6 августа.