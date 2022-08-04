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Хоккей. Кубок Беларуси. Результаты матчей первого игрового дня

04 августа 2022 14:14
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3 августа стартовал 22-й розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За трофей борются все 12 команд экстралиги, на предварительной стадии разделенные на две группы.

Хоккей. Кубок Беларуси. Результаты матчей первого игрового дня-1

В первый игровой день состоялись три поединка в пуле «Б». Оршанский «Локомотив» на своем льду нанес поражение действующему чемпиону страны «Металлургу» – 1:0, «Витебск» в гостях переиграл «Могилев» со счетом – 2:1, а «Гомель» в Новополоцке сломил сопротивление местного «Химика» – 2:0.

Хоккей. Кубок Беларуси. Результаты матчей первого игрового дня-4

4 августа состоятся еще три противостояния команд из группы «А».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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