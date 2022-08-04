Две белоруски стали призёрами Кубка Леднёва в Москве

Новости Беларуси. Сразу две белорусские спортсменки Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова стали призерами международных соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева» в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Серебро завоевала Анастасия Прокопенко. Отметим, что спортсменка перед финальным видом программы шла только 18-й, но благодаря лучшему времени в лазер-ране поднялась на 16 мест. Ирина Просенцова завоевала бронзовую награду, совершив рывок на третье место с восьмой позиции.

Победительницей состязаний стала Гульназ Губайдуллина из России. Еще одна представительница нашей страны Ольга Силкина заняла итоговое пятое место.