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Белорусская юниорская сборная проиграла товарищам постарше на волейбольном турнире в Москве

03 августа 2022 20:05
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В Москве проходит международный волейбольный турнир с участием мужских молодежных и юниорских сборных Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 3 августа сильнейшего между собой выявляли наши национальные дружины. Это уже вторая встреча каждой команды в рамках старта.

Белорусская юниорская сборная проиграла товарищам постарше на волейбольном турнире в Москве-1

В белорусском дерби с итоговым счетом 3:0 по сетам уверенную викторию одержала белорусская сборная, составленная из спортсменов до 20 лет. Наши юниоры ничего не смогли противопоставить товарищам постарше. Отметим, тренерский штаб обеих команд выпустил на площадку игроков второго состава. 4 августа, в заключительный день состязаний, белорусские и российские волейболисты сыграют друг против друга в своей возрастной категории.

# Волейбол # Фотофакт

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