Председатель Федерации стрелкового спорта об открытом ЧБ: многие показали свои лучшие результаты

Новости Беларуси. В спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко завершился открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. В заключительный день турнира было разыграно три комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом финале определяли сильнейших в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета среди мужчин. И в этом упражнении весь пьедестал заняли россияне. Однако и белорусы 2 июля не остались без медалей. У женщин в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров с лучшим результатом золото завоевала белоруска Владислава Пронько. А в стрельбе из малокалиберной произвольной винтовки бронзовым призером стал наш спортсмен Илья Чергейко.

Сергей Дудко, председатель Белорусской федерации стрелкового спорта:

Чтобы сказать, что стрелок хорошо отстрелял, мало увидеть только его на пьедестале. Ведь у каждого ведется личный зачет. И уже сейчас мы смотрим, многие юниоры, многие спортсмены на этих соревнованиях показали свои лучшие результаты, то есть превысили предыдущие свои личные рекорды. Это, конечно, положительно. Такие соревнования с участием самых высоких спортсменов не только нашей страны дают толчок в развитии стрелкового спорта и, в частности, стрельбы пулевой.