Прямой эфир

50 метров за 26 с небольшим секунд. Известны результаты Кубка Беларуси по плаванию

02 июля 2022 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Илья Шиманович и Алина Змушко выиграли финальные заплывы в заключительный день открытого Кубка Беларуси по плаванию, который проходил в городе над Бугом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, на этих соревнованиях конкуренцию белорусским спортсменам составляли пловцы из России.

50 метров за 26 с небольшим секунд. Известны результаты Кубка Беларуси по плаванию-1

Илья Шиманович занял первое место на дистанции 50 метров брассом. Его результат – 26,47 секунды. Всего одной сотой не хватило Илье до своего же национального рекорда. Лучшее время на аналогичной дистанции у женщин показала наша Алина Змушко – 30,97 секунды. Анастасия Кулешова завоевала серебро в финальном заплыве стометровки баттерфляем. Также отметим выступление Виктора Стаселовича на дистанции 50 метров на спине. Белорусский пловец финишировал со вторым результатом.

# Плавание # Илья Шиманович # Алина Змушко # Анастасия Кулешова # Виктор Стаселович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Быть сильным очень круто». Поговорили с мастером спорта по пауэрлифтингу
02 июля 2022 13:15

«Быть сильным очень круто». Поговорили с мастером спорта по пауэрлифтингу

«Одна из ступеней для получения квалификации». Генсекретарь Белоруской федерации тенниса о школе арбитров
01 июля 2022 21:03

«Одна из ступеней для получения квалификации». Генсекретарь Белоруской федерации тенниса о школе арбитров

ЧБ по теннису в самом разгаре. Кто вышел в финал и зачем здесь организовали школу для судей?
01 июля 2022 20:58

ЧБ по теннису в самом разгаре. Кто вышел в финал и зачем здесь организовали школу для судей?