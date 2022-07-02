50 метров за 26 с небольшим секунд. Известны результаты Кубка Беларуси по плаванию

Новости Беларуси. Илья Шиманович и Алина Змушко выиграли финальные заплывы в заключительный день открытого Кубка Беларуси по плаванию, который проходил в городе над Бугом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, на этих соревнованиях конкуренцию белорусским спортсменам составляли пловцы из России.

Илья Шиманович занял первое место на дистанции 50 метров брассом. Его результат – 26,47 секунды. Всего одной сотой не хватило Илье до своего же национального рекорда. Лучшее время на аналогичной дистанции у женщин показала наша Алина Змушко – 30,97 секунды. Анастасия Кулешова завоевала серебро в финальном заплыве стометровки баттерфляем. Также отметим выступление Виктора Стаселовича на дистанции 50 метров на спине. Белорусский пловец финишировал со вторым результатом.