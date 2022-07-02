«Быть сильным очень круто». Поговорили с мастером спорта по пауэрлифтингу
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы познакомимся с мастером спорта Республики Беларусь по пауэрлифтингу Павлом Масловским.
Я знаю, ты являешься элитой Национальной ассоциации пауэрлифтинга в софт-экипировке в жиме лежа. Рекордсмен, чемпион в софт-экипировке в жиме лежа. Почему именно этот вид спорта?
«Всегда мечтал быть сильным и красивым»
Павел Масловский, рекордсмен, мастер спорта Республики Беларусь по пауэрлифтингу:
Всегда мечтал быть сильным и красивым. Наверное, в этом смысл. Это очень модно – заниматься спортом. Быть сильным очень круто. И в то же время, когда я начинал заниматься, это очень сильно ценилось.
Стюша Тайм:
Как часто нужно заниматься, чтобы достичь таких вершин, как у тебя?
Павел Масловский:
Думаю, достаточно два-три раза в неделю. И делать тяжелую тренировку раз в 10 дней. Это очень важно, потому что мышцам надо восстанавливаться. Перед соревнованиями я тренируюсь чаще и более усердно. Увеличиваю веса на штанге.
Стюша Тайм:
Чем отличается жим экипировочный от жима без экипировки?
Павел Масловский:
В экипировочном веса намного больше. В экипировочном нужна целая команда, чтобы просто заниматься. Многое зависит от того, как тебе сняли штангу.
Стюша Тайм:
Расскажи немного про своего тренера.
«Он абсолютный рекордсмен Республики Беларусь»
Павел Масловский:
Я занимаюсь у Алексея Стасевича. Он абсолютный рекордсмен Республики Беларусь в жиме штанги лежа в экипировке и в софт-экипировке. Его результат в жиме лежа – 380 килограмм в экипировке, 410 – в софт-экипировке.
Стюша Тайм:
Расскажи про свой рекорд.
Павел Масловский:
На турнире памяти Сергея Копырина в феврале пожал 270 килограмм в софт-экипировке. Весовой – до 83 килограмм. Это и есть рекорд.
Стюша Тайм:
А какие соревнования тебе запомнились больше всего? Какие награды привозил домой?
Павел Масловский:
Наверное, турнир памяти Сергея Кузнецова, который проходил в Бресте. Очень хорошая наградная атрибутика, хорошее проведение чемпионата, организаторы очень сильно постарались в честь памяти великого спортсмена. Наверное, это самые яркие соревнования за этот год.
«Всегда идти вперед и добиваться своих целей»
Стюша Тайм:
Какая награда у тебя была там?
Павел Масловский:
Золото.
Стюша Тайм:
Много у тебя вообще золотых медалей?
Павел Масловский:
Много.
Стюша Тайм:
Есть ли у тебя кумиры?
Павел Масловский:
Да. Самый лучший кумир – это мой тренер. Он мне помогает заниматься, выигрывать. В Минске очень тяжело найти человека, который может так профессионально экипировать.
Стюша Тайм:
Что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям?
Павел Масловский:
Всем заниматься (и спортом), всегда идти вперед и добиваться своих целей.