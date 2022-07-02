«Быть сильным очень круто». Поговорили с мастером спорта по пауэрлифтингу

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы познакомимся с мастером спорта Республики Беларусь по пауэрлифтингу Павлом Масловским. Я знаю, ты являешься элитой Национальной ассоциации пауэрлифтинга в софт-экипировке в жиме лежа. Рекордсмен, чемпион в софт-экипировке в жиме лежа. Почему именно этот вид спорта? «Всегда мечтал быть сильным и красивым»

Павел Масловский, рекордсмен, мастер спорта Республики Беларусь по пауэрлифтингу:

Всегда мечтал быть сильным и красивым. Наверное, в этом смысл. Это очень модно – заниматься спортом. Быть сильным очень круто. И в то же время, когда я начинал заниматься, это очень сильно ценилось. Стюша Тайм:

Как часто нужно заниматься, чтобы достичь таких вершин, как у тебя? Павел Масловский:

Думаю, достаточно два-три раза в неделю. И делать тяжелую тренировку раз в 10 дней. Это очень важно, потому что мышцам надо восстанавливаться. Перед соревнованиями я тренируюсь чаще и более усердно. Увеличиваю веса на штанге.

Стюша Тайм:

Чем отличается жим экипировочный от жима без экипировки? Павел Масловский:

В экипировочном веса намного больше. В экипировочном нужна целая команда, чтобы просто заниматься. Многое зависит от того, как тебе сняли штангу. Стюша Тайм:

Расскажи немного про своего тренера. «Он абсолютный рекордсмен Республики Беларусь»

Павел Масловский:

Я занимаюсь у Алексея Стасевича. Он абсолютный рекордсмен Республики Беларусь в жиме штанги лежа в экипировке и в софт-экипировке. Его результат в жиме лежа – 380 килограмм в экипировке, 410 – в софт-экипировке. Стюша Тайм:

Расскажи про свой рекорд. Павел Масловский:

На турнире памяти Сергея Копырина в феврале пожал 270 килограмм в софт-экипировке. Весовой – до 83 килограмм. Это и есть рекорд. Стюша Тайм:

А какие соревнования тебе запомнились больше всего? Какие награды привозил домой? Павел Масловский:

Наверное, турнир памяти Сергея Кузнецова, который проходил в Бресте. Очень хорошая наградная атрибутика, хорошее проведение чемпионата, организаторы очень сильно постарались в честь памяти великого спортсмена. Наверное, это самые яркие соревнования за этот год. «Всегда идти вперед и добиваться своих целей»