«Одна из ступеней для получения квалификации». Генсекретарь Белоруской федерации тенниса о школе арбитров

Новости Беларуси. Летний чемпионат Беларуси по теннису, который проходит на столичных кортах городского центра олимпийской подготовки, движется к своей кульминации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках чемпионата состоялся обучающий семинар для судей. Основная цель семинара – привлечь молодых специалистов к судейству и научить их системной работе на турнирах различных категорий.