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«Одна из ступеней для получения квалификации». Генсекретарь Белоруской федерации тенниса о школе арбитров

01 июля 2022 21:03
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Новости Беларуси. Летний чемпионат Беларуси по теннису, который проходит на столичных кортах городского центра олимпийской подготовки, движется к своей кульминации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках чемпионата состоялся обучающий семинар для судей. Основная цель семинара – привлечь молодых специалистов к судейству и научить их системной работе на турнирах различных категорий.

«Одна из ступеней для получения квалификации». Генсекретарь Белоруской федерации тенниса о школе арбитров-1

Екатерина Лисица, генеральный секретарь Белорусской федерации тенниса:
В 2022 году Белорусская теннисная федерация при поддержке Президентского спортивного клуба возобновила проведение семинаров Национальной школы судей. Белорусская теннисная федерация заинтересована сейчас в расширении кадрового потенциала судей по теннису. Мы приглашаем студентов БГУФК, которые специализируются на теннисе. Тех спортсменов, которые уже завершили карьеру, приглашаем тоже в семинарах принимать участие, потому что это одна из ступеней для получения квалификации «судья по спорту».

«Одна из ступеней для получения квалификации». Генсекретарь Белоруской федерации тенниса о школе арбитров-4

По завершении семинара каждый участник практикума получит не только багаж знаний, но и сертификат Национальной школы арбитров. Этот документ в будущем поспособствует привлечению дипломированных специалистов к работе рефери.

«Достаточно высокая конкуренция». Главный судья ЧБ по теннису о кульминации соревнований. Читайте здесь.

# Теннис # Екатерина Лисица # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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