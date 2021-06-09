Председатель федерации пятиборья о победе белорусок на ЧМ: не будем скрывать, у нас девчата одни из лучших в мире

Новости Беларуси. Сборная Беларуси завоевала золото в первый день чемпионата мира по современному пятиборью. В женской эстафете сильнейшими стали Ольга Силкина и Ирина Просенцова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Победа – это всегда приятно. Девчата подтвердили свой высокий уровень. Не будем скрывать, у нас девчата одни из лучших в мире, поэтому это важно. Конечно, мы понимаем, что это не олимпийская дисциплина и основные баталии будут впереди, в личном турнире. Но для наших девочек это серьезное подспорье, которое позволяет подтвердить свои силы, почувствовать дополнительную уверенность.

9 июня на чемпионате мира пройдет мужская эстафета.