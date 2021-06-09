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Председатель федерации пятиборья о победе белорусок на ЧМ: не будем скрывать, у нас девчата одни из лучших в мире

09 июня 2021 11:20
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси завоевала золото в первый день чемпионата мира по современному пятиборью. В женской эстафете сильнейшими стали Ольга Силкина и Ирина Просенцова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как это было читайте здесь.

Председатель федерации пятиборья о победе белорусок на ЧМ: не будем скрывать, у нас девчата одни из лучших в мире-1

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Победа – это всегда приятно. Девчата подтвердили свой высокий уровень. Не будем скрывать, у нас девчата одни из лучших в мире, поэтому это важно. Конечно, мы понимаем, что это не олимпийская дисциплина и основные баталии будут впереди, в личном турнире. Но для наших девочек это серьезное подспорье, которое позволяет подтвердить свои силы, почувствовать дополнительную уверенность.

9 июня на чемпионате мира пройдет мужская эстафета.

# Спортивные соревнования # Михаил Прокопенко # Ольга Силкина # Ирина Просенцова # Фотофакт

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