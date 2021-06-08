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Чемпионками мира по пятиборью стали белоруски Ольга Силкина и Ирина Просенцова

08 июня 2021 18:26
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Новости Беларуси. В Каире стартовал чемпионат мира по современному пятиборью. И первая же золотая медаль турнира отправилась в белорусскую копилку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионками мира в женской эстафете стали Ольга Силкина и Ирина Просенцова. По итогам первого вида программы – плавания – наши девушки набрали вторую сумму баллов, а в фехтовании показали общий третий результат.

Но уже в конкуре равных белорускам не было – спортсменки обошлись без штрафа и выбили максимальные 300 очков, что позволило им занять промежуточное первое место.

Чемпионками мира по пятиборью стали белоруски Ольга Силкина и Ирина Просенцова-1

На старт финального вида программы – лазер-рана – Силкина и Просенцова убежали с 19-секундным отрывом от ближайших преследовательниц. Этого запаса хватило, чтобы прийти к финишу первыми и завоевать золото.

Серебро – у россиянок, бронза – у венгерок. В среду, 9 июня, соревнования продолжатся мужской эстафетой.

# Спортивные соревнования # Ольга Силкина # Ирина Просенцова # Фотофакт

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