Чемпионками мира по пятиборью стали белоруски Ольга Силкина и Ирина Просенцова

Новости Беларуси. В Каире стартовал чемпионат мира по современному пятиборью. И первая же золотая медаль турнира отправилась в белорусскую копилку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионками мира в женской эстафете стали Ольга Силкина и Ирина Просенцова. По итогам первого вида программы – плавания – наши девушки набрали вторую сумму баллов, а в фехтовании показали общий третий результат.

Но уже в конкуре равных белорускам не было – спортсменки обошлись без штрафа и выбили максимальные 300 очков, что позволило им занять промежуточное первое место.