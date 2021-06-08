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Футбол. Полузащитник «Минска» Кирилл Зинович может перейти в «Локомотив»

08 июня 2021 20:27
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Новости Беларуси. Полузащитник футбольного клуба «Минск» Кирилл Зинович близок к переходу в московский «Локомотив». По информации российских СМИ, трансфер может состояться в ближайшее время, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Полузащитник «Минска» Кирилл Зинович может перейти в «Локомотив»-1

18-летний Зинович считается одним из самых больших талантов белорусского футбола. Павел вызывался на последний сбор молодежной сборной страны, однако не смог прибыть из-за травмы.

В этом сезоне хавбек провел за «Минск» 11 матчей, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи. Помимо «Локомотива» игроком интересуются и самарские «Крылья Советов».

# Футбол # Кирилл Зинович # Фотофакт

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