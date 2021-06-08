«Страсти ребятам не занимать». В Минске стартовал второй этап «Кожаного мяча»

Новости Беларуси. В Минске стартовал второй этап республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девять победителей районного этапа в старшей группе (ребята 2007/2008 годов рождения) сейчас ведут борьбу за место в главном старте турнира. Туда пройдут только финалисты. Юные спортсмены играют по круговой системе, два тайма по 25 минут на уменьшенном стандартном поле.

Василий Калиновский, главный судья соревнований:

Страсти, энтузиазма, конечно, ребятам не занимать, поэтому игры проходят эмоционально. Все хотят выиграть, победить. Эти ребята не являются воспитанниками, они не занимаются в школах, не проверены все документы. Может, куда-то и попадут на заметку, в какие-то школы. Я думаю, у нас и есть такая цель.