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«Страсти ребятам не занимать». В Минске стартовал второй этап «Кожаного мяча»

08 июня 2021 20:25
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Новости Беларуси. В Минске стартовал второй этап республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Страсти ребятам не занимать». В Минске стартовал второй этап «Кожаного мяча»-1

Девять победителей районного этапа в старшей группе (ребята 2007/2008 годов рождения) сейчас ведут борьбу за место в главном старте турнира. Туда пройдут только финалисты. Юные спортсмены играют по круговой системе, два тайма по 25 минут на уменьшенном стандартном поле.

«Страсти ребятам не занимать». В Минске стартовал второй этап «Кожаного мяча»-4

Василий Калиновский, главный судья соревнований:
Страсти, энтузиазма, конечно, ребятам не занимать, поэтому игры проходят эмоционально. Все хотят выиграть, победить. Эти ребята не являются воспитанниками, они не занимаются в школах, не проверены все документы. Может, куда-то и попадут на заметку, в какие-то школы. Я думаю, у нас и есть такая цель.

«Страсти ребятам не занимать». В Минске стартовал второй этап «Кожаного мяча»-7

Финальный этап республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч» пройдет с 5 по 9 сентября 2021 года. Сейчас областной этап турнира проходит по всей стране.

# Футбол Беларуси # Василий Калиновский # Фотофакт

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