«Результат пятилетней работы». Белорусские боксёры выиграли три лицензии на Олимпиаду

На европейской квалификации, которая завершилась во Франции, трое наших парней обзавелись лицензиями. Имена обладателей заветных квитков – Дмитрий Асанов, Александр Радионов и Виталий Бондаренко. Игры в Токио стартуют 23 июля.

Денис Сабалевский, исполнительный директор Белорусской федерации бокса:

Фактически эти соревнования в Париже были единственным шансом для ребят завоевать олимпийские путевки. Поэтому для нас это огромное достижение, для нас это огромная радость. По сути, это результат нашей пятилетней работы.

Очень приятно за Дмитрия Асанова, который второй раз будет пытаться покорить олимпийский пьедестал. Виталий Бондаренко, капитан нашей команды, который 25 лет шел к олимпийской мечте, и вот сейчас ему удалось завоевать эту лицензию. И, естественно, Александр Радионов, молодой боксер из Бобруйска, на которого у нас очень большие планы.

К сожалению, не получилось нам завоевать женскую лицензию. Однако мы будем ждать опубликования рейтинга Международного олимпийского комитета, и, возможно, кого-то из ребят доберут дополнительно.