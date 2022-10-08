Председатель Федерации каратэ Беларуси о Belarus Open: «Удалось добиться того, чтобы сюда приехало как можно больше стран»

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, председатель Федерации каратэ Беларуси:

Нам удалось добиться того, чтобы сюда приехало как можно больше стран. Сегодня здесь вместе с Беларусью 7 стран, которые принимают участие в этом турнире. Более 700 участников на татами меряются своими силами. И царит, вы знаете, на самом деле очень дружественная, открытая, хорошая обстановка. И мы позиционируем этот турнир… Belarus Open он называется, действительно открытая Беларусь. Гости, друзья, приезжайте сюда, посмотрите, какая хорошая страна. Здесь живут нормальные, добрые, шчырыя, открытые люди. Которые любят и работать, и отдыхать, и заниматься спортом.