Председатель Федерации каратэ Беларуси о Belarus Open: «Удалось добиться того, чтобы сюда приехало как можно больше стран»

Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» стартовал международный турнир по каратэ Belarus Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие представители 7 стран.
Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» стартовал международный турнир по каратэ Belarus Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие представители 7 стран.
Соревновательная программа турнира достаточно обширная. За награды спорят каратисты в различных возрастных категориях, всего представлено 66 индивидуальных категорий по кумитэ. Данные старты призваны компенсировать дефицит соревновательной практики, который образовался вследствие введения ограничения на участие белорусов и россиян в международных турнирах.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, председатель Федерации каратэ Беларуси:
Нам удалось добиться того, чтобы сюда приехало как можно больше стран. Сегодня здесь вместе с Беларусью 7 стран, которые принимают участие в этом турнире. Более 700 участников на татами меряются своими силами. И царит, вы знаете, на самом деле очень дружественная, открытая, хорошая обстановка. И мы позиционируем этот турнир… Belarus Open он называется, действительно открытая Беларусь. Гости, друзья, приезжайте сюда, посмотрите, какая хорошая страна. Здесь живут нормальные, добрые, шчырыя, открытые люди. Которые любят и работать, и отдыхать, и заниматься спортом.
Евгений Шавлохов, главный тренер сборной Беларуси по каратэ:
Мы всегда выходим с целью завоевать золотые медали. Скажу, что кворум спортсменов очень хороший. И конечно, поединки будут бескомпромиссные. Взрослые спортсмены и титулованные, поэтому часто уже встречались, знают друг друга. Поэтому будет, наверное, просто скажем так, битва умов. Кто кого переиграет.