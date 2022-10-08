Прямой эфир

И пенальти реализовать не смогли. БАТЭ потерял баллы в четвёртом матче подряд на ЧБ

08 октября 2022 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу в самом разгаре 24-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 8 октября в расписании значилось четыре противостояния.  

И пенальти реализовать не смогли. БАТЭ потерял баллы в четвёртом матче подряд на ЧБ-1

«Слуцк» принимал на своем поле БАТЭ. Итоговый счет – 0:0. Таким образом, борисовчане потеряли очки в четвертом матче кряду. Отметим, у «сахарных» была возможность оформить викторию и порадовать болельщиков на трибунах.  

И пенальти реализовать не смогли. БАТЭ потерял баллы в четвёртом матче подряд на ЧБ-4

Под занавес противостояния защитник гостей Бордачев в зоне штрафной сбил полузащитника «Слуцка» Русака. Судья назначил пенальти, который Сергей Глебко реализовать не смог.  

И пенальти реализовать не смогли. БАТЭ потерял баллы в четвёртом матче подряд на ЧБ-7

Также было проведено еще два матча. «Торпедо» сыграло вничью с «Гомелем» – 1:1. А минское «Динамо» с «Витебском» – 0:0. В расписании дуэль между «Шахтером» и «Минском».  

# Футбол Беларуси # Сергей Глебко # Сергей Русак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Конное троеборье. Первые лидеры промежуточного протокола ЧБ определились после кросса
07 октября 2022 15:10

Конное троеборье. Первые лидеры промежуточного протокола ЧБ определились после кросса

Об отмене спортивного бана и задачах национальной команды по боксу. Анонс рубрики «Спорттаймер» на СТВ
07 октября 2022 13:59

Об отмене спортивного бана и задачах национальной команды по боксу. Анонс рубрики «Спорттаймер» на СТВ

Выиграли пять дуэлей из пяти. Итоги выступления сборной Беларуси по баскетболу на турнире в Калуге
07 октября 2022 11:05

Выиграли пять дуэлей из пяти. Итоги выступления сборной Беларуси по баскетболу на турнире в Калуге