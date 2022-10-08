И пенальти реализовать не смогли. БАТЭ потерял баллы в четвёртом матче подряд на ЧБ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу в самом разгаре 24-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 8 октября в расписании значилось четыре противостояния.

«Слуцк» принимал на своем поле БАТЭ. Итоговый счет – 0:0. Таким образом, борисовчане потеряли очки в четвертом матче кряду. Отметим, у «сахарных» была возможность оформить викторию и порадовать болельщиков на трибунах.

Под занавес противостояния защитник гостей Бордачев в зоне штрафной сбил полузащитника «Слуцка» Русака. Судья назначил пенальти, который Сергей Глебко реализовать не смог.