И пенальти реализовать не смогли. БАТЭ потерял баллы в четвёртом матче подряд на ЧБ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу в самом разгаре 24-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 8 октября в расписании значилось четыре противостояния.
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу в самом разгаре 24-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 8 октября в расписании значилось четыре противостояния.
«Слуцк» принимал на своем поле БАТЭ. Итоговый счет – 0:0. Таким образом, борисовчане потеряли очки в четвертом матче кряду. Отметим, у «сахарных» была возможность оформить викторию и порадовать болельщиков на трибунах.
Под занавес противостояния защитник гостей Бордачев в зоне штрафной сбил полузащитника «Слуцка» Русака. Судья назначил пенальти, который Сергей Глебко реализовать не смог.
Также было проведено еще два матча. «Торпедо» сыграло вничью с «Гомелем» – 1:1. А минское «Динамо» с «Витебском» – 0:0. В расписании дуэль между «Шахтером» и «Минском».