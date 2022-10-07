Об отмене спортивного бана и задачах национальной команды по боксу. Анонс рубрики «Спорттаймер» на СТВ

Новости Беларуси. Важнейшей новостью недели стала отмена спортивного бана. Белорусские боксеры допущены ко всем международным турнирам под национальным флагом, также в случае победы будет звучать гимн нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение принял Совет директоров Международной ассоциации бокса.

Какие задачи теперь стоят перед нашей национальной командой и тренерским штабом, поговорим в еженедельной рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя». В гостях главный тренер национальной команды Беларуси Магомед Арипгаджиев и его соратник по цеху старший тренер Виталий Бондаренко, который отвечает за молодежь.