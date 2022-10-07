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Об отмене спортивного бана и задачах национальной команды по боксу. Анонс рубрики «Спорттаймер» на СТВ

07 октября 2022 13:59
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Новости Беларуси. Важнейшей новостью недели стала отмена спортивного бана. Белорусские боксеры допущены ко всем международным турнирам под национальным флагом, также в случае победы будет звучать гимн нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение принял Совет директоров Международной ассоциации бокса.

Какие задачи теперь стоят перед нашей национальной командой и тренерским штабом, поговорим в еженедельной рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя». В гостях главный тренер национальной команды Беларуси Магомед Арипгаджиев и его соратник по цеху старший тренер Виталий Бондаренко, который отвечает за молодежь.

Об отмене спортивного бана и задачах национальной команды по боксу. Анонс рубрики «Спорттаймер» на СТВ-1

Юлия Силипицкая, СТВ:
Чемпионат мира уже становится лицензионным.

Об отмене спортивного бана и задачах национальной команды по боксу. Анонс рубрики «Спорттаймер» на СТВ-4

Магомед Арипгаджиев, главный тренер национальной команды Беларуси по боксу:
Лицензионным. Финалисты – первое и второе места – получают лицензии. Но у нас, опять же, сделали совмещенные веса. У нас 51 килограмм – олимпийский вес, 49 килограмм – не олимпийский. Финалисты и 49, и 51 килограмма – по два человека получают лицензию.

Об отмене спортивного бана и задачах национальной команды по боксу. Анонс рубрики «Спорттаймер» на СТВ-7

Полную версию интервью с белорусскими коучами смотрите в рубрике «Спорттаймер» в воскресенье, 9 октября, в 21:45.

# Спортивные соревнования # Магомед Арипгаджиев # Виталий Бондаренко # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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