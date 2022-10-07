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Конное троеборье. Первые лидеры промежуточного протокола ЧБ определились после кросса

07 октября 2022 15:10
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Новости Беларуси. В «Ратомке» продолжается чемпионат Беларуси и открытые соревнования по конному троеборью. Участие в турнире принимают и российские всадники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конное троеборье. Первые лидеры промежуточного протокола ЧБ определились после кросса-1

Однако главная задача – определить сильнейших внутри страны. Атлеты готовы бороться. И даже отсутствие международных стартов не выбило наездников национальной команды из колеи. Сейчас они решают насущные задачи. Например, привыкают к лошадям и готовятся завоевывать олимпийские лицензии.

Конное троеборье. Первые лидеры промежуточного протокола ЧБ определились после кросса-4

Виктор Малашко, заместитель генерального директора РЦОП конного спорта и коневодства:
Основные наши спортсмены, национальные команды, сборные команды – все держатся в тонусе, и все хотят участвовать и побеждать. Я не скажу, что мы даем им право заскучать. У нас для тех же троеборцев было четыре турнира только в Республике Беларусь и один турнир у нас был в Российской Федерации. Нам остается только ждать, а чтобы не ждать и не простаивать, мы проводим наши соревнования, чтобы поддерживать себя в высокой работоспособности. Как бы там ни было, а с 1 января начинается квалификационный отбор к Олимпийским играм 2024 года. И надежды терять никогда не надо.

Конное троеборье. Первые лидеры промежуточного протокола ЧБ определились после кросса-7

Александр Зеленко, участник соревнований:
У меня молодая лошадь, которую надо проверять. Я надеюсь, что все-таки в следующем году нам разрешат участвовать в международных турнирах. И в следующем году начинается борьба за рейтинг на Олимпийские игры в Париже 2024 года, поэтому обкатываем лошадей. Конечно, турниры важны, потому что, если не будет турниров, все, что мы делали, будет напрасно, тщетно.

Конное троеборье. Первые лидеры промежуточного протокола ЧБ определились после кросса-10

7 октября участники соревновались в самой зрелищной и опасной дисциплине – кроссе. После полевых испытаний первая тройка чемпионата Беларуси выглядит следующим образом: возглавляет промежуточный протокол Александр Фоминов и его Мартини. Вторая позиция – у дуэта Александра Зеленко и Фликера. Третьи – Анастасия Стаянова и Помпас.
Закроет программу турнира конкур.

# Конный спорт # Александр Фоминов # Александр Зеленко # Анастасия Стаянова # Виктор Малашко # Фотофакт

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