Конное троеборье. Первые лидеры промежуточного протокола ЧБ определились после кросса

Виктор Малашко, заместитель генерального директора РЦОП конного спорта и коневодства:

Основные наши спортсмены, национальные команды, сборные команды – все держатся в тонусе, и все хотят участвовать и побеждать. Я не скажу, что мы даем им право заскучать. У нас для тех же троеборцев было четыре турнира только в Республике Беларусь и один турнир у нас был в Российской Федерации. Нам остается только ждать, а чтобы не ждать и не простаивать, мы проводим наши соревнования, чтобы поддерживать себя в высокой работоспособности. Как бы там ни было, а с 1 января начинается квалификационный отбор к Олимпийским играм 2024 года. И надежды терять никогда не надо.