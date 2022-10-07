Конное троеборье. Первые лидеры промежуточного протокола ЧБ определились после кросса

Новости Беларуси. В «Ратомке» продолжается чемпионат Беларуси и открытые соревнования по конному троеборью. Участие в турнире принимают и российские всадники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В «Ратомке» продолжается чемпионат Беларуси и открытые соревнования по конному троеборью. Участие в турнире принимают и российские всадники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Однако главная задача – определить сильнейших внутри страны. Атлеты готовы бороться. И даже отсутствие международных стартов не выбило наездников национальной команды из колеи. Сейчас они решают насущные задачи. Например, привыкают к лошадям и готовятся завоевывать олимпийские лицензии.
Виктор Малашко, заместитель генерального директора РЦОП конного спорта и коневодства:
Основные наши спортсмены, национальные команды, сборные команды – все держатся в тонусе, и все хотят участвовать и побеждать. Я не скажу, что мы даем им право заскучать. У нас для тех же троеборцев было четыре турнира только в Республике Беларусь и один турнир у нас был в Российской Федерации. Нам остается только ждать, а чтобы не ждать и не простаивать, мы проводим наши соревнования, чтобы поддерживать себя в высокой работоспособности. Как бы там ни было, а с 1 января начинается квалификационный отбор к Олимпийским играм 2024 года. И надежды терять никогда не надо.
Александр Зеленко, участник соревнований:
У меня молодая лошадь, которую надо проверять. Я надеюсь, что все-таки в следующем году нам разрешат участвовать в международных турнирах. И в следующем году начинается борьба за рейтинг на Олимпийские игры в Париже 2024 года, поэтому обкатываем лошадей. Конечно, турниры важны, потому что, если не будет турниров, все, что мы делали, будет напрасно, тщетно.
7 октября участники соревновались в самой зрелищной и опасной дисциплине – кроссе. После полевых испытаний первая тройка чемпионата Беларуси выглядит следующим образом: возглавляет промежуточный протокол Александр Фоминов и его Мартини. Вторая позиция – у дуэта Александра Зеленко и Фликера. Третьи – Анастасия Стаянова и Помпас.
Закроет программу турнира конкур.