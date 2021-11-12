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Хоккей. Белорус Алексей Протас в составе «Вашингтона» выиграл 60% вбрасываний в матче с «Детройтом»

12 ноября 2021 12:15
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Новости Беларуси. Белорусский нападающий Алексей Протас вышел на лед во втором матче в НХЛ в составе «Вашингтона», который переиграл «Детройт» со счетом 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Белорус Алексей Протас в составе «Вашингтона» выиграл 60% вбрасываний в матче с «Детройтом»-1

Хоккеист провел на площадке 8 минут 18 секунд, за это время он сделал один бросок и выиграл 60 % вбрасываний. Результативных баллов спортсмен по итогам матча не заработал. Другой белорус, выступающий в главной заокеанской лиге планеты, форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович вновь не попал в заявку.

# Хоккей # Алексей Протас # Егор Шарангович # Фотофакт

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