Хоккей. Белорус Алексей Протас в составе «Вашингтона» выиграл 60% вбрасываний в матче с «Детройтом»

Новости Беларуси. Белорусский нападающий Алексей Протас вышел на лед во втором матче в НХЛ в составе «Вашингтона», который переиграл «Детройт» со счетом 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеист провел на площадке 8 минут 18 секунд, за это время он сделал один бросок и выиграл 60 % вбрасываний. Результативных баллов спортсмен по итогам матча не заработал. Другой белорус, выступающий в главной заокеанской лиге планеты, форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович вновь не попал в заявку.