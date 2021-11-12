Прямой эфир

Белорусские баскетболистки с победы начали отборочный турнир ЧЕ-2023

12 ноября 2021 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Баскетболистки сборной Беларуси уверенно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы – 2023. 11 ноября в поединке первого тура квалификационной группы I белоруски одержали победу над командой Чехии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские баскетболистки с победы начали отборочный турнир ЧЕ-2023-1

Первая половина встречи проходила в напряженной борьбе и закончилась с перевесом в пользу соперниц – 31:30, затем наши девушки перехватили инициативу и завершили противостояние победой – 66:60. Во втором туре соперницами белорусок будут представительницы Нидерландов. Встреча состоится 14 ноября в минском Дворце спорта.

# Баскетбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко проиграла в стартовом матче итогового теннисного турнира
12 ноября 2021 08:57

Арина Соболенко проиграла в стартовом матче итогового теннисного турнира

Биатлон. Динара Алимбекова попала в топ-3 главных неожиданностей сезона по версии болельщиков
11 ноября 2021 20:42

Биатлон. Динара Алимбекова попала в топ-3 главных неожиданностей сезона по версии болельщиков

Ударили арматурой по ногам. В Париже избили футболистку «Пари Сен-Жермен»
11 ноября 2021 20:13

Ударили арматурой по ногам. В Париже избили футболистку «Пари Сен-Жермен»