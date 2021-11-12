Арина Соболенко проиграла в стартовом матче итогового теннисного турнира

Наша спортсменка неплохо стартовала и даже вела 4:2, но соперница начала действовать агрессивно. 10-я ракетка планеты вначале сравняла счет, а затем ушла в отрыв, ликвидировать который у Соболенко не получилось. Финальные цифры – 4:6, 0:6.

Поражение обидное, но не критичное. Все шансы на выход из группы у белоруски есть. Правда, права на ошибку больше нет. Для того чтобы гарантировано попасть в плей-офф, нужно победить в двух оставшихся матчах.