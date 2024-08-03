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В Беларуси продолжается Кубок Салея по хоккею. Результаты игрового дня

03 августа 2024 18:49
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На первом в хоккейном сезоне турнире Кубке Руслана Салея продолжается борьба. Сегодня было сыграно три матча в группе «Б», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси продолжается Кубок Салея по хоккею. Результаты игрового дня-1

«Неман» на домашнем льду принимал «Шахтер». Гости вышли вперед на 11-й минуте. Точным ударом отметился Роман Крикуненко. Второй отрезок остался безголевым. В третьем также наблюдалась равная борьба, но на исходе основного времени Валентин Макаров восстановил паритет и перевел противостояние в овертайм. Дополнительная пятиминутка не выявила победителя, а в серии буллитов точнее были хоккеисты «Шахтера».

Результаты игрового дня:

В Беларуси продолжается Кубок Салея по хоккею. Результаты игрового дня-4

«Динамо-Молодечно» не оставило шансов «Авиатору» – 8:2, а «Лида» уступила «Бресту» – 2:4.

# Хоккей Беларуси

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