На открытом Кубке страны по пулевой стрельбе определились очередные медалисты

В спортивном комплексе имени маршала Тимошенко завершается открытый Кубок страны по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В спортивном комплексе имени маршала Тимошенко завершается открытый Кубок страны по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего в соревнованиях принимают участие более 160 спортсменов из Беларуси, России, Кыргызстана и Азербайджана. Наши ближайшие соседи привезли в Минск опытных стрелков, в том числе из национальных команд, а также подрастающее поколение.
Сегодня, 3 августа, сильнейших определяли женщины в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Победу праздновала россиянка Юлия Круглова, следом расположились отечественные спортсменки: серебро у Таисии Палюшик, бронзу завоевала Алина Белая.
Виктория Чайка, главный тренер национальной команды по пулевой стрельбе:
Мы предоставляем очень хорошие условия, у нас хорошие призы. И Российская Федерация, естественно, приехала, потому что не допущена к Олимпийским играм. Они не смогли завоевать лицензию, поэтому участвуют здесь. Для них это интересно. Также они привезли сюда отдельно свою юниорскую сборную для подготовки к ЧМ среди юниоров, который пройдет осенью.
Завершатся соревнования в воскресенье, 4 августа.