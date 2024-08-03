На открытом Кубке страны по пулевой стрельбе определились очередные медалисты

В спортивном комплексе имени маршала Тимошенко завершается открытый Кубок страны по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего в соревнованиях принимают участие более 160 спортсменов из Беларуси, России, Кыргызстана и Азербайджана. Наши ближайшие соседи привезли в Минск опытных стрелков, в том числе из национальных команд, а также подрастающее поколение.

Сегодня, 3 августа, сильнейших определяли женщины в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Победу праздновала россиянка Юлия Круглова, следом расположились отечественные спортсменки: серебро у Таисии Палюшик, бронзу завоевала Алина Белая.