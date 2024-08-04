«Минский триатлон» собрал более 1200 участников

В связи с проведением «Минского триатлона» в столице 4 августа скорректированы маршруты автобусов и троллейбусов. Сейчас движение в центре города ограничено для всех видов транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая в Беларуси гонка по триатлону для любителей и профессионалов стартовала плавательным этапом на Минском море. Велогонка проходит по проспекту Победителей и проспекту Независимости. Беговой этап стартует по велосипедной дорожке вдоль реки Свислочь по парку Победы и окончится на площадке рядом со Дворцом спорта. Для женщин и детей организованы тематические забеги.

Ева Подгайская, участница гонки: Я первый раз участвую в забеге. Меня родители приучают, и я решила тоже поучаствовать.

Таисия Меркулова, турист (Узбекистан): Мы приехали из Узбекистана, Ташкент. Мы бегаем, бегаем в разных городах. И когда увидели, что здесь такое мероприятие (мы впервые здесь), нас очень заинтересовало. И, во-первых, нам очень-очень понравилось в вашей стране.

Анастасия Лось, участница гонки:

Участвую не впервые, это у меня уже третий раз, знаковый. Поэтому, как только я увидела, что идет регистрация, зарегистрировалась.

Отметим спортивное мероприятие традиционно для Минска. Проводится вот уже седьмой год подряд. На этот раз в нем участвует свыше 1 200 человек.