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Белоруска Анфиса Копаева: «Очень рада, что стала чемпионкой мира, это моя первая медаль»

15 ноября 2021 21:28
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Новости Беларуси. Белорусские самбисты вернулись из Ташкента, где проходил чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Анфиса Копаева: «Очень рада, что стала чемпионкой мира, это моя первая медаль»-1

Встреча спортсменов прошла в теплой и семейной атмосфере. Кроме родных, в аэропорту присутствовала и официальная делегация. Руководство федерации вручило памятные подарки.

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Спортсмены же демонстрировали завоеванные медали. Всего в свой актив им удалось записать восемь наград: три золотые медали и пять бронзовых. Это первое место в команде среди женщин и третье в общем зачете по всем.

Белоруска Анфиса Копаева: «Очень рада, что стала чемпионкой мира, это моя первая медаль»-4

Анфиса Копаева, чемпионка мира по самбо:
Я очень рада, что стала чемпионкой мира. Это моя первая медаль, надеюсь, не последняя, дальше будем работать. Я очень счастлива и рада, что мы вернулись домой. Наконец-то. Немножко устали, сейчас отдохнем – у нас отпуск, и потом опять снова в бой с новыми силами.

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# Борьба # Анфиса Копаева # Фотофакт

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