Белоруска Анфиса Копаева: «Очень рада, что стала чемпионкой мира, это моя первая медаль»

Спортсмены же демонстрировали завоеванные медали. Всего в свой актив им удалось записать восемь наград: три золотые медали и пять бронзовых. Это первое место в команде среди женщин и третье в общем зачете по всем.

Встреча спортсменов прошла в теплой и семейной атмосфере. Кроме родных, в аэропорту присутствовала и официальная делегация. Руководство федерации вручило памятные подарки.

Анфиса Копаева, чемпионка мира по самбо:

Я очень рада, что стала чемпионкой мира. Это моя первая медаль, надеюсь, не последняя, дальше будем работать. Я очень счастлива и рада, что мы вернулись домой. Наконец-то. Немножко устали, сейчас отдохнем – у нас отпуск, и потом опять снова в бой с новыми силами.