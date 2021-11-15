Светлана Тимошенко о золоте чемпионата мира по самбо: «Финальная схватка получилась не очень сложная»

Встреча спортсменов прошла в теплой и семейной атмосфере. Кроме родных, в аэропорту присутствовала и официальная делегация. Руководство федерации вручило памятные подарки. Спортсмены же демонстрировали завоеванные медали. Всего в свой актив им удалось записать восемь наград: три золотые медали и пять бронзовых. Это первое место в команде среди женщин и третье в общем зачете по всем.

Светлана Тимошенко, чемпионка мира по самбо:

Финальная схватка получилась не очень сложная. В свою основную схватку я боролась в первой встречи с основной своей соперницей – болгаркой Марией Оряшковой. Я ей проиграла на прошлом чемпионате мира в финале. Поэтому она была основная, а дальше все пошло по накатанной. Я просто сделала свою работу и сделала ее максимально на отлично.