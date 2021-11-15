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Светлана Тимошенко о золоте чемпионата мира по самбо: «Финальная схватка получилась не очень сложная»

15 ноября 2021 21:26
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Новости Беларуси. Белорусские самбисты вернулись из Ташкента, где проходил чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Светлана Тимошенко о золоте чемпионата мира по самбо: «Финальная схватка получилась не очень сложная»-1

Встреча спортсменов прошла в теплой и семейной атмосфере. Кроме родных, в аэропорту присутствовала и официальная делегация. Руководство федерации вручило памятные подарки. Спортсмены же демонстрировали завоеванные медали. Всего в свой актив им удалось записать восемь наград: три золотые медали и пять бронзовых. Это первое место в команде среди женщин и третье в общем зачете по всем.

Светлана Тимошенко о золоте чемпионата мира по самбо: «Финальная схватка получилась не очень сложная»-4

Светлана Тимошенко, чемпионка мира по самбо:
Финальная схватка получилась не очень сложная. В свою основную схватку я боролась в первой встречи с основной своей соперницей – болгаркой Марией Оряшковой. Я ей проиграла на прошлом чемпионате мира в финале. Поэтому она была основная, а дальше все пошло по накатанной. Я просто сделала свою работу и сделала ее максимально на отлично.

Председатель Белорусской федерации самбо о ЧМ в Ташкенте: «Конкуренция действительно очень сильно возросла» – читать здесь.

# Борьба # Светлана Тимошенко # Мария Оряшкова # Фотофакт

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