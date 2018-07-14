Предпоследний матч ЧМ-2018. 14 июля сборные Англии и Бельгии разыграют бронзу турнира

Спортивный праздник близится к завершению. 14 июля состоится предпоследний матч на чемпионате мира по футболу в России.

Сборные Англии и Бельгии поспорят за бронзу турнира. Встреча начнется в 17:00 по местному времени.

В полуфиналах сборная Англии уступила Хорватии, а бельгийцы – французам.

В случае победы сборная Бельгии установит лучшее достижение для своей команды на ЧМ. Сейчас рекордом является четвертое место на турнире в 1986 году.

Англичане становились чемпионами мира в 1966 году – с тех пор лучшим результатом стало четвертое место на турнире в 1990 году.

Сборные уже встречались на нынешнем чемпионате в третьем круге группового этапа. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу Бельгии.

15 июля разрешится главная интрига турнира – станет известна команда, завоевавшая титул чемпиона мира. Бороться за престижное звание будут команды Франции и Хорватии.